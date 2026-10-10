الخطيب يتحرك قبل القمة.. اتصالات مكثفة مع عبد الحفيظ ووائل جمعة لدعم الأهلي أمام الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، لدعم الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الخطيب يشعل حماس لاعبي الأهلي

وأكد المصدر أن الخطيب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكذلك وائل جمعة، مدير الكرة، للاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة، ومتابعة الأجواء داخل غرفة الملابس قبل القمة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وأوضح المصدر أن رئيس الأهلي حرص على التأكيد خلال اتصالاته على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل التركيز الكامل في الاستعداد للمواجهة، والابتعاد عن أي ضغوط قد تؤثر على أداء الفريق داخل الملعب.

وأضاف أن الخطيب طالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، وحصد النقاط الثلاث، مشددًا على أهمية المباراة بالنسبة لجماهير الأهلي التي تنتظر ظهور الفريق بصورة قوية في واحدة من أهم مواجهات الموسم.

وتأتي تحركات رئيس الأهلي في إطار حرصه على مساندة الفريق قبل القمة، ومنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع العناصر بأفضل صورة ممكنة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.