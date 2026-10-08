قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية وسيول ورياح شديدة.. تعرف على طقس السعودية اليوم
3 ملفات على مكتب رئيس القابضة الجديد.. خفض الفقد وتأمين الشبكة وإعادة هيكلة شركات الكهرباء
الرئيس السيسي: نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر
الرئيس الكوري الجنوبي: مصر وكوريا تجمعهما قواسم مشتركة ونتطلع لتعزيز التعاون
تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال
مستشار للرئاسة السورية ينفي طلب الرياض إرسال قوات إلى اليمن
تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل خلال أسبوع
نائب ألماني يهاجم ميرتس: برلين تنفق المليارات على أوكرانيا بينما تتراجع خدمات الألمان
جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك
الجرام يسجل 5229.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
سنتكوم تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد استمرار حركة الملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد الوهاب: لو دخلت انتخابات الأهلي هنجح.. ورفضت ضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن موقفه من خوض انتخابات القلعة الحمراء، موضحًا أسباب عدم ترشحه في الانتخابات الماضية، كما تحدث عن رؤيته لبعض التغييرات التي طرأت على النادي، وموقفه السابق من التعاقد مع لاعبين من الزمالك، وعلى رأسهم إمام عاشور.

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti: «لو دخلت انتخابات النادي الأهلي هنجح»، مؤكدًا ثقته في قدرته على حصد دعم أعضاء الجمعية العمومية حال اتخاذه قرارًا بخوض الانتخابات مستقبلًا.

وأوضح عبد الوهاب أن عدم دخوله الانتخابات الماضية لم يكن بسبب عدم قدرته على المنافسة، وإنما لرؤيته أن وجوده ضمن المجموعة التي كانت ستتولى إدارة النادي في ذلك الوقت لن يحقق الفائدة التي كان يتطلع إليها، قائلًا: «قررت عدم دخول الانتخابات الماضية في النادي الأهلي، لأن نجاحي لن يفيد وسط المجموعة الحالية».

وتطرق عضو مجلس الأهلي السابق إلى التغييرات التي يراها داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن هناك بعض الأسس والمبادئ التي نشأ عليها أبناء النادي ولم تعد حاضرة بالشكل نفسه في الوقت الحالي.

وقال: «هناك أسس ومبادئ تربينا عليها في النادي الأهلي أصبحت غير موجودة الآن»، مشيرًا إلى أن رؤيته للنادي ترتبط بشكل كبير بالقيم والمبادئ التي اعتاد عليها خلال سنوات وجوده داخل القلعة الحمراء.

وتحدث عبد الوهاب عن موقفه من تعاقد الأهلي مع لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك، مؤكدًا أنه كان من أكثر المعارضين لهذا الاتجاه خلال فترة وجوده داخل النادي.

وقال: «أنا كنت أكثر شخص معارض للتعاقد مع لاعبين من نادي الزمالك»، موضحًا أن موقفه كان نابعًا من المبادئ التي تربى عليها داخل النادي الأهلي، وليس تقليلًا من إمكانيات اللاعبين الفنية.

وعن إمام عاشور تحديدًا، أكد محمد عبد الوهاب تقديره الكبير لقدرات اللاعب الفنية، معتبرًا إياه الأفضل في مصر، لكنه أوضح أنه كان يرفض فكرة التعاقد معه من منطلق تمسكه بما يراه من مبادئ الأهلي.

وقال عبد الوهاب: «إمام عاشور أفضل لاعب في مصر، لكن كنت لا أفضل التعاقد معه بسبب مبادئ الأهلي».

النادي الأهلي الأهلي إمام عاشور فريق الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سكن لكل المصريين 9.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

اليوم.. الأوقاف تقيم 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة بالمساجد الكبرى

المنام

دعاء رؤية الميت في المنام.. أمين الفتوى: لا يشترط له لفظ معين

الدكتور جمعة سند

للعام السادس على التوالي.. إدراج الدكتور جمعة سند بعلوم الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً في العالم

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد