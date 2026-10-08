محمد عبد الوهاب: لو دخلت انتخابات الأهلي هنجح.. ورفضت ضم إمام عاشور

كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن موقفه من خوض انتخابات القلعة الحمراء، موضحًا أسباب عدم ترشحه في الانتخابات الماضية، كما تحدث عن رؤيته لبعض التغييرات التي طرأت على النادي، وموقفه السابق من التعاقد مع لاعبين من الزمالك، وعلى رأسهم إمام عاشور.

وقال محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti: «لو دخلت انتخابات النادي الأهلي هنجح»، مؤكدًا ثقته في قدرته على حصد دعم أعضاء الجمعية العمومية حال اتخاذه قرارًا بخوض الانتخابات مستقبلًا.

وأوضح عبد الوهاب أن عدم دخوله الانتخابات الماضية لم يكن بسبب عدم قدرته على المنافسة، وإنما لرؤيته أن وجوده ضمن المجموعة التي كانت ستتولى إدارة النادي في ذلك الوقت لن يحقق الفائدة التي كان يتطلع إليها، قائلًا: «قررت عدم دخول الانتخابات الماضية في النادي الأهلي، لأن نجاحي لن يفيد وسط المجموعة الحالية».

وتطرق عضو مجلس الأهلي السابق إلى التغييرات التي يراها داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن هناك بعض الأسس والمبادئ التي نشأ عليها أبناء النادي ولم تعد حاضرة بالشكل نفسه في الوقت الحالي.

وقال: «هناك أسس ومبادئ تربينا عليها في النادي الأهلي أصبحت غير موجودة الآن»، مشيرًا إلى أن رؤيته للنادي ترتبط بشكل كبير بالقيم والمبادئ التي اعتاد عليها خلال سنوات وجوده داخل القلعة الحمراء.

وتحدث عبد الوهاب عن موقفه من تعاقد الأهلي مع لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك، مؤكدًا أنه كان من أكثر المعارضين لهذا الاتجاه خلال فترة وجوده داخل النادي.

وقال: «أنا كنت أكثر شخص معارض للتعاقد مع لاعبين من نادي الزمالك»، موضحًا أن موقفه كان نابعًا من المبادئ التي تربى عليها داخل النادي الأهلي، وليس تقليلًا من إمكانيات اللاعبين الفنية.

وعن إمام عاشور تحديدًا، أكد محمد عبد الوهاب تقديره الكبير لقدرات اللاعب الفنية، معتبرًا إياه الأفضل في مصر، لكنه أوضح أنه كان يرفض فكرة التعاقد معه من منطلق تمسكه بما يراه من مبادئ الأهلي.

وقال عبد الوهاب: «إمام عاشور أفضل لاعب في مصر، لكن كنت لا أفضل التعاقد معه بسبب مبادئ الأهلي».