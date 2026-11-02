محافظ سوهاج يضع حجر أساس مدرسة "حسين عبيد" للتعليم الأساسي بمساحة 1392 متراً وتضم 16 فصلاً

أكد محافظ سوهاج طارق راشد، اليوم الاثنين، أن المحافظة تعمل على تطوير المنشآت التعليمية والصحية والرياضية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات الطلابية، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية بمختلف المراكز والمدن للوقوف على احتياجات الأهالي وتلبيتها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها محافظ سوهاج بمركز ومدينة ساقلتة، وضع خلالها حجر الأساس لإنشاء مدرسة حسين عبيد للتعليم الأساسي على مساحة 1392 متراً مربعاً (تضم 16 فصلاً دراسياً تشمل فصولاً للتعليم الأساسي، ورياض الأطفال، وفصلاً لذوي الاحتياجات الخاصة ومكاتب إدارية وخدمية)، كما تفقد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بمدرسة حسين عبيد الابتدائية التي تضم 12 فصلاً دراسياً، موجهاً بالالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

وشملت جولة المحافظ تفقد نادي ساقلتة الرياضي؛ حيث اطلع على الأنشطة والإمكانات المتاحة، مشدداً على أهمية الاهتمام ببرامج النشء والشباب، وأشاد بمستوى لاعبي "الووشو كونغ فو" بالنادي، موجهاً بدراسة إمكانية تغطية ترعة الري الواقعة بالجهة الشرقية للنادي بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من المساحة الناتجة في التوسع في الأنشطة الرياضية. كما تفقد مبنى عمر أفندي بمدينة ساقلتة، ووجه بإعداد دراسة لطرحه كفرصة استثمارية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتحقيق عائد اقتصادي منها.

وفي القطاع الصحي، تفقد محافظ سوهاج مستشفى ساقلتة المركزي واطلع على مستوى الخدمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، وعناية الأطفال، والعناية المركزة، وقسم المعقورين، والجهاز الهضمي، إلى جانب القسم الداخلي المخصص للمردى الفلسطينيين، كما تابع سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، موجهاً بتفعيل دور أمن المستشفى في تنظيم حركة الدخول والخروج والاهتمام برفع مستوى النظافة وحسن التعامل مع المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، نائب محافظ سوهاج كمال سليمان، ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ياسر أنس، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج المهندس حسن سلامة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد رفعت، ووكيل وزارة الشباب والرياضة محمد زكريا، ورئيس مركز ومدينة ساقلتة علاء شعراوي.