عمرو اديب: فيه حاجات مش لازم تتعمل ولو هتحط الفلوس في الصحة والدواء والتعليم أنا خدامك

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الميزانية الحكيمة تتمثل في إعادة توزيع الأموال على الأولويات في مختلف القطاعات .

وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" فيه حاجات مش لازم تتعمل ولو هتحط الفلوس في الصحة والدواء والتعليم أنا خدامك".

وتابع عمرو أديب:" لو معاك فلوس كحكومة أكلني وشربني وعلمني وعالجني ".

وأكمل عمرو أديب:" خدوا الشعب مع معكم ولما الشعب يلاقفي الحكومة متقشفة هتلاقيه معاك ومن كام يوم لقيت عدد من الوزراء اللي مشيوا في 2011 و2012 لسه عربياتهم والسواقفين موجودين ".

ولفت عمرو أديب:" في أوروبا بتلاقي رئيس الوزراء بيروح الصبح بالشغل بالعربية وبيرجع بالمترو لما يسيب منصبه ".