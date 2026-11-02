عمرو أديب: آن الأوان للحكومة أن تتقشف وهناك مشروعات يجب أن تتوقف.. وأسعار المواد الغذائية تزيد أسبوعيا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك مشروعات يجب ان تتوقف وهناك أشياء كمالية يجب ألا تحدث.

وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" آن الأوان للحكومة أن تتقشف ".

وتابع عمرو أديب:" آن الأوان للحكومة أن تتقشف وأن تقوم بإيصال هذا التقشف للمواطن وهذا الامر يحتاج إلى دراسة عميقة للغاية ".



وأكمل عمرو أديب:" يجب ان يكون لدى الحكومة كشف واضح عن كيفية التقشف ويجب عرض الامر على المواطنين ".



ولفت عمرو أديب:" انا عايز المواطن يصل له الضرورات وتفضل الدولة تدي المواطن رغيف الخبز وتسهيلات للناس بتاعة المواد الغائية "، مضيفا:" أسعار المواد الغذائية تزيد كل أسبوع ".