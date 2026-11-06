هل تنال الزوجة الجنة بإطعام زوجها بيدها؟

بين المودة والرحمة التي تقوم عليها الحياة الزوجية، والحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بين الزوجين، تبرز العديد من التساؤلات الدينية التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة ما يتعلق بأجر الزوجة على رعاية زوجها، والحالات التي يجوز فيها لها طلب الطلاق بسبب هجره وإهماله لها.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اهتمام الزوجة بزوجها وإطعامه بيدها من صور المودة والرحمة بين الزوجين، ولها أجر وثواب عظيم عند الله، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام المتبادل والتراحم في بناء أسرة مستقرة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة التي تطعم زوجها بيدها تنال فضلًا كبيرًا، قائلًا: «الزوجة اللي بتأكل زوجها بإيدها ربنا بيغفر لها كل الذنوب وبتدخل الجنة».

وأوضح أن اهتمام الزوج بزوجته ورعايته لها من الأمور التي تكون سببًا في نيل رضا الله ودخول الجنة، مشددًا على أن العلاقة الزوجية لا تقوم على طرف واحد، وإنما تعتمد على التراحم والتعاون والاهتمام المتبادل بين الزوجين.

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا نام زوجها وأعطاها ظهره؟

وفي سياق آخر، رد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري على سؤال أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أحقية الزوجة في طلب الطلاق إذا اعتاد زوجها النوم وإعطاءها ظهره، موضحًا أن الحكم يرتبط بمدة الهجر ومدى استمراره وتأثيره على الزوجة.

وأكد أن الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق لمجرد أن زوجها نام وأعطاها ظهره لمدة يوم أو عدة أيام قليلة، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات لا تعني بالضرورة وقوع الهجر الذي يبرر طلب الطلاق.

هجر الزوج لأشهر قد يمنح الزوجة حق طلب الطلاق

وأضاف الشيخ مصطفى شلبي أن الأمر يختلف إذا استمر الزوج في هجر زوجته لفترات طويلة، وأصبح ذلك سببًا في وقوع الضرر عليها، موضحًا أن من حقها في هذه الحالة المطالبة بالطلاق للضرر.

ولفت إلى أن استمرار الهجر لأشهر قد يمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق، إذا تحقق الضرر الناتج عن هذا الهجر، مؤكدًا أهمية مراعاة الحقوق المتبادلة بين الزوجين وعدم الإضرار بأي طرف، حتى تظل الحياة الأسرية قائمة على المودة والرحمة والاستقرار.