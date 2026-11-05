إدارة المخلفات: نستهدف السيطرة على الانبعاثات الصناعية.. ورصد لحظي لـ 32 منشأة كبرى

أكد أحمد خيال مدير الإدارة الاستراتيجية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء أصبح جزءا من منظومة متكاملة لإدارة مصادر التلوث والرصد المبكر والرقابة الميدانية والتعامل مع الانبعاثات الصناعية.



وقال أحمد خيال في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية والبيئية بضرورة تواجد خطة استباقية لمواجهة أي نوبات تلوث بالقاهرة الكبرى والدلتا".

وتابع أحمد خيال: "تنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية وغرف العلميات بالمحافظات وتشكيل لجان ميدانية لرصد حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية".

وأكمل أحمد خيال: "نفذنا حوالي 660 حملة توعية للمواطنين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وحجم الضرر البيئي من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية".

وأكد أحمد خيال: “نستهدف السيطرة على الانبعاثات الصناعية، وهناك رصد لحظي لـ 173 مدخنة داخل 32 منشأة صناعية كبرى في القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط وتم رصد 158 حالة تجاوز”.