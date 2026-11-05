وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن حصاد تنفيذ خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم الخريف في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر من العام الحالى، بالقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وأسيوط، والتي عكست حصيلة الجهود المتكاملة في مجالات الرصد البيئي والرقابة والتفتيش الميداني، والتعامل مع المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والمحافظات، والذى أسهم في الحد من مصادر التلوث وتحسين مؤشرات جودة الهواء.

وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة أطلقت خطة متكاملة واستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، استنادًا إلى نتائج التنبؤات الإحصائية وتحليل أنماط التغيرات الجوية خلال الفترات السابقة، والتي أشارت إلى احتمالية وصول نسبة ساعات السكون والرياح الخفيفة والمعتدلة إلى نحو 37% من إجمالي ساعات فصل الخريف، وهي ظروف جوية تساعد على تراكم الملوثات في الهواء وتركيزها، الأمر الذي استدعى تكثيف إجراءات الرصد والمتابعة وإحكام السيطرة على مختلف مصادر الانبعاثات الملوثة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج رصد جودة الهواء، وفقاً لبيانات محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، أظهرت زيادة مستويات جودة الهواء الجيد بنسبة تقارب 89% بمحافظات القاهرة الكبرى، و95% بمحافظات الدلتا، و66% بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لإحكام السيطرة على مصادر التلوث، وأضافت د.منال عوض أن منظومة الإنذار المبكر وتحليل صور الأقمار الصناعية رصدت 1015 نقطة حرق مكشوف خلال فترة تنفيذ الخطة، مقابل 1202 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 187 نقطة حرق، وبنسبة خفض بلغت 15.5%، في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف حيث تم تحرير 623 محضر لمخالفات الحرق المكشوف، وفقا للمادة (20) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بالسيطرة على الانبعاثات الصناعية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن شبكة رصد الانبعاثات الصناعية تابعت بصورة مستمرة انبعاثات 173 مدخنة داخل 32 منشأة صناعية فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، ورصدت 158 حالة تجاوز للحدود القانونية المسموح بها، كما أسفرت أعمال التفتيش والمرور الميداني على المحاور والمدن الصناعية عن فحص 100 منشأة صناعية، تبين أن 75 منشأة منها مخالفة، حيث تتم أعمال التفتيش من خلال اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 397 لسنة 2024، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم إخطار المنشآت التي يتم رصد مخالفات بها للاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال ممثل الهيئة، بضرورة تقديم خطة زمنية للإصحاح البيئي وإزالة المخالفات ، وتتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1024 لسنة 2024، برئاسة الهيئة، دراسة هذه الخطط فنيا من خلال ممثلي جهاز شئون البيئة، تمهيدا للموافقة عليها أو رفضها وإعادة استكمالها وفقا للملاحظات الفنية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، انه فيما يتعلق بفحص عوادم المركبات، فقد تم تنفيذ 142 حملة فحص مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، أسفرت عن فحص 5277 مركبة على الطرق الصحراوية والسريعة بإقليم القاهرة الكبرى، اجتاز الاختبار منها 3832 مركبة، كما تخللت تلك الحملات توعية المواطنين وقائدي المركبات عن أخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات حفاظا على الصحة العامة ، كما تم تنفيذ برنامج لإعادة فحص المركبات المخالفة بالمركز الفني لعادم المركبات، حيث أعيد فحص 838 مركبة، اجتازت منها 814 مركبة الاختبار، مع إنهاء إجراءات التصالح القانوني للمركبات التي اجتازت الفحص، وأضافت الوزيرة أن أعمال الفحص الدوري لأسطول أتوبيسات هيئة النقل العام شملت 973 أتوبيس بجراجات (إمبابة والمنيب وبدر وأثر النبي)، اجتاز الفحص منها 290 اتوبيس فيما بلغ عدد الأتوبيسات المعطلة 495 أتوبيس، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفيما يخص التعامل مع المخلفات الزراعية، أكدت د. منال عوض أن جهود جمع وكبس قش الأرز بمحافظات الدلتا المنتشر بها زراعة الأرز (القليوبية ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، دمياط)، أسفرت عن تجميع عدد 2451637 طن قش أرز خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتي 31 أكتوبر من العام الحالى ، بنسبة حصاد بلغت 94.1% من إجمالي المساحات المنزرعة، التي بلغت 1088389 فدان، وذلك بناء على البيان الوارد من وزارة الزراعة بشأن المساحات المنزرعة لعام 2026 كما بلغت المساحة المحصودة من محصولي الذرة الشامية والذرة الرفيعة 1108467 فدان، بنسبة حصاد بلغت 93.2%، وذلك في إطار جهود الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية والحد من ممارسات الحرق المكشوف.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الإجراءات التي تم تنفيذها بقطاعي الصناعة والمخلفات الزراعية أسهمت في تجنب انبعاث نحو 27817 طن من الملوثات (12744 جسيمات صلبة ، 9000 طن غاز أكاسيد النيتروجين ، 6073 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت)، بما يعكس أهمية تكامل إجراءات الرقابة على الانبعاثات الصناعية والتعامل الآمن مع المخلفات الزراعية.

وعلى صعيد المتابعة الميدانية والتنسيق مع المحافظات، لفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه من خلال التنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية وغرف الأزمات بالمحافظات المعنية، بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة يتم ارسال بيان الحرق المكشوف لتوجيه الفرق الميدانية بالمحافظات المعنية ، كما يتم متابعة الفرق الميدانية بالفروع الإقليمية، حيث تم تنفيذ ومتابعة 1989 لجنة ميدانية، ورصد 14 بلاغ تتعلق بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والصناعات الصغرى غير المرخصة.

وفي محور التوعية البيئية، تم تنفيذ 660 حملة وندوة توعوية من خلال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، استهدفت رفع وعي المواطنين بمخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتعريف بسبل الاستفادة من قش الأرز وطرق التعامل السليم مع المخلفات الزراعية.كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين والشكاوى البيئية 24 بلاغ، وتم توجيهها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى الفروع الإقليمية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتأكيد على أن انتهاء فترة موسم السحابة السوداء لا يعني توقف جهود مواجهة مصادر تلوث الهواء، بل يمثل محطة لتقييم نتائج خطة المواجهة والبناء على ما تحقق خلالها، من خلال مواصلة أعمال الرصد والإنذار المبكر، وإحكام الرقابة على مصادر الانبعاثات، وتعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات الزراعية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات التحسن في جودة الهواء، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع المواسم المقبلة .