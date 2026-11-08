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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 19 عامًا.. رامز جلال يُلّمح لعودة «أحلام الفتى الطايش» بجزء ثانٍ

احلام الفتي الطايش
احلام الفتي الطايش
يمنى عبد الظاهر

أثار الفنان رامز جلال حماس جمهوره بعد ما فتح الباب أمام احتمالية تقديم جزء ثانٍ من فيلمه «أحلام الفتى الطايش»، الذي عُرض عام 2007، وذلك عقب تفاعله مع فيديو أعاد إليه ذكريات تصوير العمل، وكشف عن حالة العمارة التي احتضنت أحداث الفيلم.

وتعود التفاصيل إلى نشر إحدى صانعات المحتوى مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت خلاله العمارة التي شهدت تصوير مشاهد الفيلم، بعد مرور 19 عامًا على عرضه، وهو ما لفت انتباه رامز جلال ودفعه لإعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وعلق رامز على الفيديو مازحًا: «ما شاء الله، طمنتيني على العمارة، كده ممكن أعمل الجزء الثاني»، في إشارة أثارت تفاعل متابعيه، وفتحت باب التساؤلات حول إمكانية عودة الفيلم بجزء جديد.

وشارك فى بطولة فيلم «أحلام الفتى الطايش» إلى جانب رامز جلال، كل من الفنان الراحل حسن حسنى، ونيللى كريم، ونشوى مصطفى، وإدوارد، وآخرين.

وتدور أحداث الفيلم حول «وحيد»، الشاب الطائش الذس يعيش مع والده، ويسعى للحصول على وظيفة جديدة، فيساعده والده بالواسطة للعمل في شركة تأمين يمتلكها صديق قديم له، ليحاول إثبات جدارته بالوظيفة من خلال البحث عن عُملاء جُدد، ويقوده ذلك إلى محاولة الحصول على بوليصة تأمين للفنانة نيللي كريم.

الفنان رامز أحلام الفتى الطايش تصوير مشاهد الفيلم الفنان الراحل حسن حسنى ونشوى مصطفى نيللى كريم

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