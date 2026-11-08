تجربة ممتعة.. ماجد الكدواني يكشف كواليس دوبلاج «قطقوط أبو زعبوط»

تحدث الفنان ماجد الكدواني عن تجربته في الدوبلاج الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة «The Cat in the Hat»، الذي يُعرض بالنسخة المصرية تحت اسم «قطقوط أبو زعبوط»، معربًا عن استمتاعه بخوض هذه التجربة، التي وصفها بأنها مختلفة وتمنح الممثل فرصة لتقديم الشخصية والتعبير عن مشاعرها بالاعتماد على صوته فقط.

وجاءت تصريحات الكدواني بالتزامن مع العرض الخاص للنسخة المصرية المدبلجة، الذي أُقيم مساء الأربعاء 4 نوفمبر، بإحدى دور السينما في التجمع الخامس، وشهد حضور الفنان برفقة أسرته، ومن بينهم نجله الفنان يوسف الكدواني، إلى جانب المخرجة ساندرا نشأت وآية حمزة وعدد من المشاركين في العمل.

وأشار الكدواني إلى أن شخصية القط بما تحمله من حيوية ومواقف مشاغبة كانت من أبرز عوامل حماسه للمشاركة، موضحًا أن ضبط الإيقاع الكوميدي المناسب لها شكّل تحديًا ممتعًا خلال التسجيل، كما أثنى على مخرجة الحوار آية حمزة، مشيدًا بقدرتها على إضفاء طابع مصري أصيل على الشخصيات، يتجاوز مجرد استخدام اللهجة المصرية.



