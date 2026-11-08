محمد رمضان يشيد بأحمد بدير في ختام مهرجان المهن التمثيلية: الزيني بركات نجح قد جعفر العمدة 100 مرة

حرص الفنان محمد رمضان على توجيه تحية خاصة للفنان أحمد بدير، خلال مشاركته في حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، معبرًا عن اعتزازه بمشواره الفني وما قدمه من أعمال مميزة تركت أثرًا لدى أجيال مختلفة من الجمهور.

وأشاد رمضان بأحد أبرز أعمال أحمد بدير، وهو مسلسل «الزيني بركات»، مؤكدًا أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا لا يزال يتذكره محبو الدراما، وقال خلال الحفل: «إحنا فخورين بيك، وخاصة مسلسل الزيني بركات، الأجيال الجديدة مش هتكون فاكرة المسلسل، لكن إحنا حضرنا الكلام ده، الزيني بركات نجح قد جعفر العمدة 100 مرة».

وشهد مسرح تياترو الفردوس فعاليات حفل الختام، الذي شارك خلاله محمد رمضان في تقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة، فيما افتتحت فرقة «طبلة الست» الحفل بمجموعة من الأغاني التراثية التي لاقت تفاعلًا من الحضور.

وأُقيمت الدورة التاسعة من المهرجان تحت شعار «المسرح.. حياة للناس»، بمشاركة نحو 60 عرضًا مسرحيًا، ضمت قرابة 1500 فنان وفنانة وصانع مسرحي، وتنافست العروض على عدد من المسارح، من بينها النهار والفردوس وطيبة والسامر ومركز الهناجر للفنون.

كما شهدت الدورة تكريم مجموعة من الفنانين الراحلين، تقديرًا لما قدموه من إسهامات في المسرح والدراما المصرية، ومن بينهم يوسف عيد ومحمد فريد ونعيمة الصغير، إلى جانب علاء زينهم وعائشة الكيلاني وسعيد الصالح.

