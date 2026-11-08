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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تتصدر دول العالم في استثمارات الطاقة خلال 2026 بنحو 940 مليار دولار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

من المتوقع أن تبلغ استثمارات الصين في قطاع الطاقة نحو 940 مليار دولار خلال عام 2026، لتتصدر بذلك دول العالم من حيث حجم الإنفاق على الطاقة، وفقًا لتقرير التحول العالمي للطاقة لعام 2026.

وذكرت شبكة «تلفزيون الصين المركزي» (CCTV)، نقلًا عن التقرير الصادر عن جمعية إصلاح وتنمية الشركات الصينية، أن الاستثمارات الصينية المتوقعة في قطاع الطاقة ستجعل البلاد صاحبة أكبر حجم استثمارات في هذا القطاع على مستوى العالم خلال العام الجاري.

ويعكس هذا التوجه حجم اهتمام الصين بتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة.

الصين استثمارات الطاقة شبكة تلفزيون الصين المركزي قطاع الطاقة جمعية إصلاح وتنمية الشركات الصينية

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