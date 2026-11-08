الصين تتصدر دول العالم في استثمارات الطاقة خلال 2026 بنحو 940 مليار دولار

من المتوقع أن تبلغ استثمارات الصين في قطاع الطاقة نحو 940 مليار دولار خلال عام 2026، لتتصدر بذلك دول العالم من حيث حجم الإنفاق على الطاقة، وفقًا لتقرير التحول العالمي للطاقة لعام 2026.

وذكرت شبكة «تلفزيون الصين المركزي» (CCTV)، نقلًا عن التقرير الصادر عن جمعية إصلاح وتنمية الشركات الصينية، أن الاستثمارات الصينية المتوقعة في قطاع الطاقة ستجعل البلاد صاحبة أكبر حجم استثمارات في هذا القطاع على مستوى العالم خلال العام الجاري.

ويعكس هذا التوجه حجم اهتمام الصين بتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة.