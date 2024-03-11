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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص هاتف Nokia بكاميرا وتاتش بمصر تشتريه في رمضان

أرخص هاتف Nokia بكاميرا
أرخص هاتف Nokia بكاميرا وتاتش في مصر تشتريه في رمضان

يعد هاتف نوكيا  الأرخص في مصر، Nokia C21 Plus، بسعر 3800 جنيه مصري. يأتي الهاتف بميزات رائعة بسعر مناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي وبأسعار معقولة.

 

مواصفات هاتف Nokia C21 Plus:

 

• شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+

• معالج Unisoc SC9863A

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت

• سعة تخزين 32 جيجابايت

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية 4000 مللي أمبير

• نظام تشغيل Android 11 Go Edition

• مستشعر بصمة الإصبع في الخلف

• دعم بطاقتي SIM

• دعم شبكات 4G LTE

 

مميزات هاتف Nokia C21 Plus:

 

• سعر مناسب: يُعد Nokia C21 Plus أحد أرخص الهواتف الذكية في مصر، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي وبأسعار معقولة.

• بطارية تدوم طويلاً: تمتع ببطارية 4000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

• شاشة كبيرة: تمتع بتجربة مشاهدة غامرة على شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+.

• نظام تشغيل Android 11 Go Edition: تمتع بنظام تشغيل Android 11 Go Edition سهل الاستخدام وخفيف الوزن.

• مستشعر بصمة الإصبع: حافظ على أمان هاتفك باستخدام مستشعر بصمة الإصبع في الخلف.

 

التوفر:

 

يتوفر هاتف Nokia C21 Plus الآن في جميع متاجر الهواتف الذكية المعتمدة في مصر بسعر 3800 جنيه مصري.

 

عن نوكيا:

 

نوكيا هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول. تأسست الشركة عام 1865 وتشتهر بجودة منتجاتها وابتكاراتها. تقدم نوكيا مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف المميزة.

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