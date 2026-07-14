صحة القليوبية تضبط طن "تقلية" مخالفة داخل مخزن غير مرخص ببنها

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في ضبط طن من "التقلية" غير المطابقة للاشتراطات الصحية داخل مخزن غير مرخص تابع لأحد مطاعم الكشري بمدينة بنها، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت التأكد من سلامة الأغذية المتداولة وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وشارك في الحملة الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمود صابر، مراقب الأغذية بالمديرية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط طن من "التقلية" تبين وجود بقايا حشرية بها، إلى جانب تصنيعها وتخزينها في ظروف غير صحية، بما يجعلها غير مطابقة للاشتراطات الصحية وقد تمثل خطرًا على صحة المستهلكين.

وقامت اللجنة بالتحفظ على الكمية المضبوطة، وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها لإجراء الفحوصات اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحررت اللجنة عددًا من المحاضر للمخالفات، شملت عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، وعدم حمل عدد من العاملين شهادات صحية سارية، إلى جانب إدارة المخزن دون الحصول على التراخيص اللازمة، وأوصت بغلقه لحين توفيق أوضاعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات تهدد الصحة العامة.