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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 756.5 كيلو لحوم ودواجن و13 محضرا في حملات للطب البيطري بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري، تنفيذ حملاتها المكثفة بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش والمخالفات.

توجيهات بيطرية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد إجراءات التفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت على مدار يومين بمراكز المحلة الكبرى وطنطا وقطور، عن تحرير 13 محضرًا وضبط 756.5 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم، تنوعت بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومنتجات يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة البيانات، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة.

تحرك تنفيذي 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في إحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم السماح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.

ردع مخالفين 

من جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن حملات التفتيش مستمرة بصورة يومية على منافذ بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، وضبط أي مخالفات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدة أن المديرية تواصل جهودها لحماية المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة البيطرية بجميع أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين حملات رقابية بيطرية

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