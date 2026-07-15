الاحتلال يعلن اغتيال اثنين من قادة وحدة النخبة بحماس شمال قطاع غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه خلال الليلة الماضية، غارة جوية في شمال قطاع غزة أسفرت عن تصفية اثنين من قادة وحدة النخبة التابعة لحركة حماس.

وقال الجيش، في بيانه، إنه قتل علي شملخ، الذي وصفه بأنه نائب قائد سرية النخبة، مضيفا أنه كان يعمل على الدفع بمخططات وتدريب عناصر خططوا لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وقوات الجيش في المنطقة.

كما أعلن الجيش مقتل ناصر اللوح، الذي قال إنه قائد خلية النخبة في كتيبة الصبرة التابعة لحماس، معتبرا أن الاثنين شكلا تهديدا فوريا لقواته العاملة في المنطقة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش المنتشرة في الميدان، تحت قيادة المنطقة الجنوبية، ستواصل العمل لإزالة أي تهديد مباشر، وفقا لما ينص عليه الاتفاق.