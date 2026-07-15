رئيس الوزراء اليوناني: إجراء الانتخابات العامة المقبلة في ربيع عام 2027

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم / الأربعاء /، أن الانتخابات العامة المقبلة في اليونان ستجرى في نهاية ولاية الحكومة الحالية التي تمتد لأربع سنوات، أي في ربيع عام 2027.

وسلط ميتسوتاكيس الضوء - خلال تصريحات صحفية - على جهود الحكومة اليونانية الرامية إلى تطوير نظام الرعاية الصحية العامة من خلال استثمارات صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، قائلا: "بحلول نهاية هذه الولاية التي تمتد لأربع سنوات، سنقدم أفضل نظام صحي وطني شهدته البلاد على الإطلاق".

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت شمال إيفيا صيف عام 2021، قائلا "بعد خمس سنوات من حرائق الغابات المدمرة في شمال إيفيا، نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل أكبر.. لقد عالجت الحكومة المشاكل التي خلفتها الحرائق".

يشار إلى أن هذه الحرائق استمرت تسعة أيام، ودمرت أكثر من 520 ألف فدان من الأراضي. وقد أثرت الكارثة بشدة على المجتمعات المحلية، وألحقت دمارا باقتصاد كان يعتمد بشكل كبير على الغابات.