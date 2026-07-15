بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية اعتبارا من يوم السبت الموافق 2026/7/25 حتى يوم الخميس الموافق 2026/8/20، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.







يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.







