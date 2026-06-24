تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة من مسلسل أحمد عز «الأمير» داخل المتحف المصري الكبير

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مسلسله الجديد «الأمير»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والذي يتكون من 6 حلقات ويُعد من أضخم الأعمال الدرامية العربية المنتظرة.

وشارك تركي آل الشيخ جمهوره بمقطع فيديو من كواليس التصوير، كشف من خلاله جانبًا من العمل الذي يُجرى تصويره داخل المتحف المصري الكبير، في مشاهد تعكس حجم الإنتاج الضخم والإمكانات الفنية التي يتم تسخيرها للمسلسل، وسط ترقب واسع من الجمهور لموعد طرحه



مسلسل «الأمير» من تأليف صلاح الجهينى، وفكرة المستشار تركى آل الشيخ، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه فى السعودية.

تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصرى يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين. ومع تعثر مهمته السرية، يدخل فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، فى إطار يجمع بين التشويق والأكشن، مع خط إنسانى يسلط الضوء على علاقاته العائلية.