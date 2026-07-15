آيات أباظة عن حالتها الصحية: رسالة من عمرو عابدين رفعت معنوياتي

كشفت الإعلامية آيات أباظة عن آخر تطورات حالتها الصحية، عقب خضوعها لجرعة علاجية جديدة، مشيرة إلى أن الدعم الذي تلقته من المخرج عمرو عابدين كان له أثر كبير في تحسين حالتها النفسية ومنحها دفعة معنوية.

ونشرت آيات أباظة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” رسالة عبّرت فيها عن امتنانها، قائلة: “إمبارح كان ميعاد الجرعة بتاعتي، وصاحية محبطة وأكيد مضايقة، أول حاجة شوفتها لما صحيت على الفيس بوك كان البوست ده، بجد عيطت من الفرحة”، مؤكدة أن كلمات الدعم كان لها تأثير إيجابي كبير عليها

وأضافت: عمرو عابدين، أنت رفعت من روحي المعنوية، ونزلت أخد الجلسة وأنا عندي تفاؤل بجد، بشكرك، وكل سنة وبيتي التاني بخير، وحشتوني أوي.

وجاءت رسالة آيات أباظة ردًا على منشور المخرج عمرو عابدين، الذي حرص على دعمها خلال احتفال قناة نايل دراما بمرور 30 عامًا على انطلاقها، حيث أشاد بمسيرتها الإعلامية ووصفها بأنها من أهم مذيعات مصر، متمنيًا عودتها قريبًا إلى الشاشة.

وكان عمرو عابدين قد وجه رسالة مؤثرة لآيات أباظة، قائلًا إنها ليست فقط مذيعة مميزة في نايل دراما، لكنها أيضًا صديقة وأخت، مؤكدًا أن الجميع ينتظر عودتها بالسلامة لتعود وتنير مكانها من جديد.

آيات أباظة

وفي وقت سابق، كتب عمرو محمود ياسين منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكد فيه منع الزيارة عن زوجته عقب خضوعها لعملية استئصال ورم، قائلًا: أحب أشكر من قلبي كل الأصدقاء والأحباب اللي سألوا عن زوجتي الغالية، سواء بالمكالمات أو الرسائل أو بالحضور الشخصي للاطمئنان عليها، محبتكم ومساندتكم ليها واللي بتفرق جدًا وبتدّي طاقة إيجابية حقيقية، وبناءً على توجيهات الطبيب المعالج، تم منع الزيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الحالة الصحية العامة إن شاء الله، بنطمنكم إن الوضع تحت السيطرة، وكل يوم إن شاء الله يبقى فيه تحسّن، دعواتكم المستمرة هي أهم دعم لينا.

