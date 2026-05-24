فيلم صف تاني يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

حصل فيلم صف تاني من إخراج عمرو عابد على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات بدورته العاشرة، وضمت لجنة التحكيم المخرجة نادين خان والمخرج أمير الشناوي والفنانة يسرا اللوزي.



وحصل الفيلم على جائزة ورش دهشور في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته العاشرة.



وشارك فيلم صف تاني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ ٤٦، والعمل من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، إبراهيم صلاح، عصام إسماعيل، وهو من تأليف وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد.



وتدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.



وينتظر عمرو عابد طرح فيلم القصص في السينمات بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر بدورته الخامسة، والعمل من بطولة أمير المصري، عمرو عابد، نيللي كريم، خالد مختار، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أبو بكر شوقي.



‎يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل موعد مع الماضي كـ أول تجربة في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمنى خطاب ، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.



ويضم مسلسل موعد مع الماضي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.



بدأ عمرو عابد مشواره في الإخراج من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة بعرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.



وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.



يذكر أنه في السنوات القليلة الأخيرة، أنهى عمرو عابد دراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.



عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، ترك بصمة واضحة كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (٢٠٠٦)، الماجيك (٢٠٠٧)، عائلة ميكي (٢٠١٠)، إي.يو.سي (٢٠١١).

وشاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية، منها فيلم فرش وغطا الذي عُرض ضمن مهرجان لندن السينمائي ومهرجان ميونخ السينمائي (٢٠١٣)، وفيلم ليل خارجي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (٢٠١٨)، وفيلم لما بنتولد في مهرجان الجونة السينمائي الدولي وأيام قرطاج السينمائية (٢٠١٩).