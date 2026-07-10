ختام فعاليات دورة «فن تطوير الأداء والذات» بمحافظة البحر الأحمر

اختتمت إدارة التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية «فن تطوير الأداء والذات»، والتي نُفذت ضمن الخطة التدريبية للمحافظة، في إطار جهودها المستمرة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية والشخصية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الفعاليات الختامية توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين والمتدربات، تقديرًا لالتزامهم وتفاعلهم الإيجابي طوال فترة التدريب، وحرصهم على الاستفادة من المحاور العلمية والتطبيقية التي تضمنها البرنامج، والتي ركزت على تنمية مهارات تطوير الذات، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحسين الأداء الوظيفي، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي.

وقدمت الدورة نسرين محمد عثمان، مدير إدارة نظم المعلومات والوسائط المتعددة بالبوابة الإلكترونية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تناولت عددًا من المحاور التطبيقية التي هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين وتعزيز مفاهيم تطوير الذات والتميز في بيئة العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي، مشيرةً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الحكومي