تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايو بعد هجمات على السفن

بلغ متوسط ​​عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز، 10 سفن يوميًا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين، وذلك بعد الهجمات الأمريكية والإيرانية على ناقلات النفط.

وبلغ المتوسط ​​المتحرك لعشرة أيام 10 سفن يوم الأحد، بانخفاض عن أكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت، بحسب بيانات شركة التحليلات "كيبلر".. وعبرت سفينتان فقط المضيق يوم السبت، بينما عبرت ست سفن يوم الأحد، معظمها عبر المسار الإيراني.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية يوم السبت، إحداها قبالة جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، وذلك في أعقاب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.

ورداً على ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية /السبت/ أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط تسلك طرقاً غير مصرح بها في المضيق، بالإضافة إلى ثلاث سفن أمريكية أخرى في مناطق أخرى.

وأفادت شركة ماريسكس للاستخبارات البحرية في بيان لها أن الناقلات الإيرانية الثلاث هي داوني، وستارك 1، وكيلو، المعروفة أيضاً باسم نوكسن.

وقالت ماريسكس إن هجمات السبت تمثل "تصعيداً خطيراً في النزاع البحري".

وأضاف التقرير: "تُستخدم ناقلات النفط التجارية الآن عمدًا كأداة للضغط الاقتصادي المتبادل، مما يُضعف بشكل كبير التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري.. لذا، يُقيّم مستوى الخطر بأنه بالغ الخطورة بالنسبة للسفن الإيرانية أو المرتبطة بإيران، ومرتفع بشكل ملحوظ بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي تُرافقها سفن أمريكية في جميع أنحاء مضيق هرمز وخليج عُمان".

وذكرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) في تقريرها الأسبوعي، أن 27 حادثة اصطدام بقذائف وقعت منذ 6 يوليو الماضي ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفن العاملة في مضيق هرمز وحوله.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن ناقلة نفط خام ضخمة وثلاث ناقلات بضائع سائبة محملة بالمعادن أو الحبوب أو البذور الزيتية دخلت المضيق يوم الأحد.

كما أظهرت بيانات من مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن ناقلة نفط عملاقة محملة بمنتجات مكررة من ميناء سعودي حاولت الخروج من المضيق، لكنها أُعيدت.

ووفقًا لبيانات شركة كيبلر، لم تشهد المضيق أي خروج لناقلات نفط عملاقة منذ يوم الأربعاء الماضي.