الصين تصدر سندات خزانة خاصة بقيمة 44.25 مليار دولار أمريكي لتعزيز رأسمال مؤسسات مالية

أعلنت الصين، اليوم الاثنين ، أنها ستصدر سندات خزانة خاصة بقيمة 44.25 مليار دولار أمريكي لتعزيز رأسمال مؤسسات مالية.

وقالت وزارة المالية الصينية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا ) - إنها ستصدر سندات خزانة خاصة بقيمة 300 مليار يوان (نحو 44.25 مليار دولار أمريكي) لدعم ثماني مؤسسات مالية مملوكة للدولة ومدارة مباشرة من قبل الحكومة المركزية لتعزيز رأسمالها الأساسي من المستوى الأول.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة القدرة التشغيلية لهذه المؤسسات، ومقاومتها للمخاطر وقدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي، مما يوفر دعما أقوى للنمو الاقتصادي المطرد والسليم في الصين.