ناميبيا تكثف جهودها لمكافحة الملاريا بعد تسجيل 32 ألف حالة إصابة منذ يناير الماضي

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تكثف السلطات في ناميبيا جهودها لمكافحة الملاريا، لاسيما في منطقة "زامبيزي" وذلك بعد تسجيل 32 ألف حالة إصابة بالملاريا بينها 21 حالة وفاة منذ شهر يناير الماضي.

وذكر رموقع "أفريقيا 24 تي في" الاخباري الأفريقي اليوم /الإثنين/ أن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا تقوم بتعبئة المجتمعات المحلية لتحسين تغطية حملة الرش المتبقي داخل المنازل.

ومن بين 9640 أسرة مستهدفة، لم تتلق سوى 2710 أسرة العلاج، بينما رفضت 2644 أسرة الوصول إلى العاملين الصحيين.

وبلغت نسبة التغطية 33%، مقارنة بالهدف المحدد وهو 85%.

يذكر أنه من أجل الحد من الحالات الوافدة، تعتزم ناميبيا إضفاء الطابع الرسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة، وهي أنجولا وزامبيا وبوتسوانا.

يشار إلى أن الملاريا هي مرض طفيلي خطير ومهدد للحياة يسببه طفيل المتصورة (البلازموديوم) وينتقل عبر لدغات أنثى بعوض الأنوفيليس الحاملة للعدوى.