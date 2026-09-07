القوات الروسية تدمر أكثر من 10 مدافع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

أعلن قائد عسكري في مجموعة "الشمال" الروسية،اليوم الإثنين، أن قواته دمرت في مقاطعة خاركوف، أكثر من 10 مدافع مقطورة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - قال قائد طواقم راجمات غراد، الملقب بـ"كيباريس": "تم تنفيذ عملية القصف في إطار عملية مضادة للبطاريات، وقد سمحت الحركة السريعة لأنظمة الصواريخ للطواقم بتغيير مواقعها بسرعة بعد الضربة، ومغادرة خط النار قبل رصدها من قبل طائرات الاستطلاع المسيرة المعادية".

وفي سياق متصل ..أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 306 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية (من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 6 سبتمبر إلى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو يوم 7 سبتمبر)، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 306 طائرات مسيرة أوكرانية".

وتم التصدي للمسيرات فوق مقاطعات، بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وروستوف، وسامارا وساراتوف وتامبوف وأوليانوفسك، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وجمهورية أودمورتيا، وجمهورية تشوفاشيا، وإقليم بيرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.