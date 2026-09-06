فتحي سند: حسام أشرف مشروع مهاجم مبشر لمنتخب مصر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى الذي ظهر عليه حسام أشرف، مهاجم الفريق، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة تجعله من العناصر الواعدة في الكرة المصرية.

وقال فتحي سند، في تصريحات إذاعية، إن حسام أشرف قدم مردودًا مميزًا، مشيرًا إلى أن صغر سنه يمنحه فرصة كبيرة للتطور وتحسين مستواه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «حسام أشرف ظهر بشكل جيد، وهو مهاجم شاب ولاعب مبشر، ولو استمر بنفس الشكل هيكون مفيد لمنتخب مصر في حال انضمامه».

وتابع الناقد الرياضي: «أنا شايف إن حسام أشرف مشروع مهاجم مبشر مع منتخب مصر».

وأكد فتحي سند أن استمرار حسام أشرف على نفس المستوى وتطوير قدراته الهجومية سيجعله مرشحًا للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، خاصة في ظل حاجة الفراعنة إلى ظهور عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة في الخط الأمامي.

وتأتي تصريحات فتحي سند في ظل الاهتمام المتزايد بالمهاجم الشاب، الذي يسعى إلى إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، والحصول على فرصة للانضمام إلى المنتخب الوطني.