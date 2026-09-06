قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلنا واحد .. ضباط الشرطة يوزعون الحقائب والمستلزمات الدراسية بالمناطق الأولى بالرعاية.. صور
وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا
مدبولي: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بحظر توقيع العملاء على أوراق أو إيصالات أمانة على بياض
مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة
لاستقبال العام الدراسي 2026/2027.. جولات ميدانية واستعدادات مكثفة في مدارس القليوبية وبورسعيد ودعم للطلاب في أسوان
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: حسام أشرف مشروع مهاجم مبشر لمنتخب مصر

حسام اشرف
حسام اشرف

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى الذي ظهر عليه حسام أشرف، مهاجم الفريق، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة تجعله من العناصر الواعدة في الكرة المصرية.

وقال فتحي سند، في تصريحات إذاعية، إن حسام أشرف قدم مردودًا مميزًا، مشيرًا إلى أن صغر سنه يمنحه فرصة كبيرة للتطور وتحسين مستواه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «حسام أشرف ظهر بشكل جيد، وهو مهاجم شاب ولاعب مبشر، ولو استمر بنفس الشكل هيكون مفيد لمنتخب مصر في حال انضمامه».

وتابع الناقد الرياضي: «أنا شايف إن حسام أشرف مشروع مهاجم مبشر مع منتخب مصر».

وأكد فتحي سند أن استمرار حسام أشرف على نفس المستوى وتطوير قدراته الهجومية سيجعله مرشحًا للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، خاصة في ظل حاجة الفراعنة إلى ظهور عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة في الخط الأمامي.

وتأتي تصريحات فتحي سند في ظل الاهتمام المتزايد بالمهاجم الشاب، الذي يسعى إلى إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، والحصول على فرصة للانضمام إلى المنتخب الوطني.

الناقد الرياضي فتحي سند حسام أشرف مهاجم الفريق الكرة المصرية لمنتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية 2027

سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

شراكة

الاستثمارات الصينية تتجاوز 175 مليون دولار لدعم التصنيع الزراعي والأمن الغذائي في مصر

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد