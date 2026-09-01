خالد الغندور يشيد بحسام أشرف: «لو كان محترفًا من شمال إفريقيا أو برازيليا لكانت صفقة عالمية»

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بالمستوى الذي يقدمه حسام أشرف مهاجم الزمالك، مؤكدا أن اللاعب يستحق الحصول على تقدير أكبر بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حسام أشرف ده لو لاعب محترف من شمال أفريقيا أو لاعب برازيلي أو أوروبي أو أفريقي ولعب ربع ساعة في الماتش الأول، وفي الماتش الثاني وهدفين بالرأس في منتهى الجمال، كان اتقال عليها صفقة عالمية».

وأضاف: «سبحان الله، الصفقة الوحيدة اللي جابها الزمالك من الشتاء والصيف ومكسر الدنيا».