أحمد رزق: محمد السيد لاعب متميز.. وحسام أشرف سيكون نجمًا جديدًا في الكرة المصرية

أشاد أحمد رزق، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأبيض يمتلك مجموعة مميزة من العناصر القادرة على صناعة الفارق.

وقال أحمد رزق في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة الزمالك، مع الإعلامي محمد عبد الجليل: «محمد السيد لاعب متميز جدًا، وكان فعالًا للغاية خلال الدقائق التي شارك فيها في فوز الزمالك على منتخب السويس بتروجت».

وأضاف: «حسام أشرف سيكون نجمًا جديدًا في الكرة المصرية، لأنه مهاجم مميز جدًا، ويمثل إضافة قوية لهجوم الزمالك».

وتابع لاعب الزمالك السابق: «الزمالك حقق 7 نقاط من أصل 9 في بداية الدوري، رغم أن الفريق بدأ فترة الإعداد في وقت متأخر، وهذا أمر يحسب للفريق».

واختتم أحمد رزق تصريحاته موجهًا رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، قائلًا: «جمهور الزمالك.. تعظيم سلام».