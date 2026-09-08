برعاية التحالف الوطنى.. محافظ قنا والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة"إيد واحدة"بقوص

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، فعاليات مبادرة "إيد واحدة" التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع محافظة قنا، بمدرستي حجازة قبلي الثانوية، وأبو بكر الصديق الابتدائية، بقرية حجازة بمركز قوص، لتقديم حزمة من المساعدات الطبية والإنسانية والاجتماعية، بمشاركة عدد من مؤسسات التحالف.

وأشاد محافظ قنا، بالجهد المبذول من التحالف الوطني ومؤسساته الشريكة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المجتمعي وتوحيد الجهود بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الببلاوي، أن التكامل المستمر بين الجانبين يحقق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن الشراكة الفاعلة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تساهم في تلبية الاحتياجات الملحة للأسر المستحقة.

من جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن قافلة "إيد واحدة" تأتي ضمن خطط التحالف الوطني المستمرة للوصول إلى المواطنين في مختلف القرى والنجوع، وتقديم خدمات طبية وعلاجية وتنموية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت رئيس الأمانة الفنية للتحالف، أن القافلة تعكس حرص مؤسسات المجتمع المدني على توحيد الجهود وتوجيه الدعم الفعلي للمستحقين على أرض الواقع، مشيدة بالاستعدادات الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها محافظة قنا لضمان خروج الفاعلية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الأهداف المرجوة.

وشملت القافلة، تنظيم عيادات طبية في عدد من التخصصات، من بينها النساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والباطنة والأطفال، والأنف والأذن، والصدر، وتوفير صيدليات لصرف الأدوية والعلاجات بالمجان، وتوزيع الملابس المجانية، وتوفير خدمات طبية لكبار السن من خلال وحدة طب المسنين، فضلًا عن تنظيم قافلة شاملة للعيون وقوافل للرمد، مع توفير تخصصات العظام والعلاج الطبيعي والجلدية والباطنة لخدمة أهالي القرية.

كما تم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات لأكثر من 32 ألف مستفيد من أهالي القرية والمناطق المحيطة، وذلك بمشاركة 13 مؤسسة وجهة من مؤسسات التحالف، وشملت القافلة توزيع نحو 7 آلاف مساعدة وطردًا غذائيًا وكارت شراء، إلى جانب 500 علبة من حلوى المولد، ونحو 300 كيلو لحوم، فضلًا عن توفير 3,000 قطعة ملابس من خلال معرض للملابس ومساهمات مؤسسات التحالف، و1,700 شنطة مدرسية بمحتوياتها، دعمًا للأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وفي القطاع الطبي، قدمت القافلة حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية، شملت تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والعظام والأنف والأذن والجلدية والرمد، من خلال القافلة الطبية الشاملة، إلى جانب العيادات الطبية المتخصصة، مع توفير العلاج والأدوية بالمجان، فضلًا عن قافلة العيون المتخصصة، واستقبال طلبات العمليات الجراحية في تخصصات القلب والقدم السكري والعيون.

كما شملت القافلة خدمات الدعم الاجتماعي والإنساني، من خلال استقبال طلبات التمكين الاقتصادي وحالات الغارمين والغارمات والحالات الإنسانية، إلى جانب تسليم كراسي متحركة وتوفير أجهزة تعويضية للحالات المستحقة.

وفي إطار الاهتمام بالأطفال، شهدت القافلة تنظيم كرنفال ترفيهي متكامل تضمن الألعاب والأنشطة والهدايا، مع توفير نحو 350 لعبة للأطفال، إلى جانب تنفيذ ورش توعوية حول البيئة الزراعية وبرامج للتوعية المجتمعية.

وشارك في التنظيم الميداني للقافلة نحو 200 متطوع، أسهموا في تنظيم حركة القافلة وتيسير حصول المستفيدين على الخدمات المختلفة، بما يعكس الدور الفاعل للمتطوعين في دعم جهود التحالف والوصول بالخدمات إلى مستحقيها.

وشهدت القافلة مشاركة مؤسسات أبوالعينين بنك الطعام المصري، ومصر الخير، وحياة كريمة، وصناع الحياة، والجارحي، وراعي مصر، وبنك الشفاء المصري، ورسالة، وصناع الخير، والأورمان، وأسقفية الخدمات.

جاء ذلك بحضور عمرو مجدي، مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطني، والنائب عبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق التحالف بقنا، والنائب علي عبدالقادر، والنائب أحمد العويضي والنائب محمد بنجي أعضاء مجلس النواب، وأحمد عبد الفتاح أبو سحلي، الدكتور يوسف رجب، ومحمد نبيل عيسى، ممثلي فرع التحالف الوطني بمحافظة قنا.

