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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع التحالف الوطني تعزيز التعاون وتوسيع المبادرات التنموية

استقبال التحالف الوطني
استقبال التحالف الوطني
يوسف رجب

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار زيارتها لمحافظة قنا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوسيع نطاق المبادرات التنموية والخدمية المقدمة للأهالي في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

واستعرض محافظ قنا، ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة تنفيذ المحافظة لمشروعات تنموية جديدة تسهم في توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تأكيدًا على تكامل الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الببلاوي، بجهود التحالف الوطني، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جهود مؤسسات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في مساندة خطط الدولة التنموية وتقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ قنا، بأن التعاون المثمر مع التحالف الوطني يسهم بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عمل المبادرات التنموية وتحقيق المستهدفات المنشودة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة بأرجاء المحافظة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بهذا اللقاء، وأن المحافظة تمثل نموذجًا ناجحًا في الشراكة الفاعلة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، ومشيدةً بالتعاون المثمر والدعم المستمر الذي تقدمه محافظة قنا لتسهيل مهمة التحالف الوطني ومبادراته المختلفة على أرض الواقع مما يسهم في سرعة الوصول إلى الأسر المستهدفة والأكثر احتياجًا، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، والأستاذ الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، وعمرو مجدي، مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطني، النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ منسق فرع التحالف الوطني بمحافظة قنا، أحمد عبد الفتاح أبوسحلي، الدكتور يوسف رجب، ومحمد نبيل عيسى، ممثلي فرع التحالف الوطني بمحافظة قنا.
 


 

الأمانة الفنية للتحالف الوطني سبل تعزيز التعاون التحالف الوطني المجتمع المدني أخبار قنا

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