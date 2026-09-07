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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2026

موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026
موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، ويستعد الطلاب الناجحين لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027.

موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 عقب انتهاء الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، إلى جانب انتهاء جميع الطلاب المستحقين للتنسيق من إدخال رغباتهم أو تعديلها خلال الفترة المحددة من قبل مكتب التنسيق.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن موعدا نهائيا ومحددا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، إذ لا يتم إعلان نتيجة طلاب الدور الأول بشكل منفصل عن الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

يأتي ذلك في إطار انتظار مكتب التنسيق انتهاء جميع الطلاب المستحقين للمرحلة الثالثة من تسجيل رغباتهم، ثم إجراء عمليات المراجعة والترشيح وإعلان النتيجة بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة في توقيت واحد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

ويترقب طلاب الثانوية العامة المشاركون في المرحلة الثالثة إعلان نتيجة ترشيحهم للكليات والمعاهد، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وإتاحة تعديلها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتولى منظومة التنسيق مراجعة بيانات الطلاب والرغبات المسجلة، ثم إجراء عمليات الترشيح وفقا لقواعد القبول بالجامعات والمعاهد والأماكن المتاحة بكل كلية أو معهد.

وبمجرد اعتماد النتيجة وإتاحتها رسميا، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والاستعلام عن الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 فور إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

(https://tansik.digital.gov.eg/application.com)

ويستطيع الطالب الدخول إلى الموقع واختيار خدمة نتيجة التنسيق، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاطلاع على نتيجة الترشيح.

موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

2. اختيار خدمة نتيجة التنسيق.

3. تحديد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

4. إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

5. الضغط على أيقونة الاستعلام.

6. ظهور نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

تتاح نتيجة الترشيح إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي، حيث يستطيع الطالب الوصول إلى نتيجته باستخدام البيانات المطلوبة وعلى رأسها رقم الجلوس.

وينصح الطلاب بالاعتماد على الموقع الرسمي للتنسيق عند الاستعلام عن النتيجة، وتجنب الروابط والصفحات غير الموثوقة التي قد تنشر معلومات غير دقيقة بشأن نتيجة الترشيح أو مواعيد إعلانها.

كيف يتم تحديد الكلية المرشح لها الطالب؟

يتم تحديد ترشيح الطالب ضمن المرحلة الثالثة وفقا لعدد من القواعد والضوابط المنظمة لعملية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتشمل هذه القواعد مجموع الطالب، وترتيب الرغبات التي سجلها عبر موقع التنسيق، وقواعد التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى الحدود والقواعد المنظمة للقبول والأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد.

وبناء على هذه البيانات، يجري مكتب التنسيق عمليات الترشيح النهائية للطلاب وفقا للقواعد المعمول بها خلال المرحلة.

موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026

ماذا يفعل الطالب بعد ظهور نتيجة التنسيق؟

عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق ومراجعة بطاقة الترشيح والتأكد من بيانات الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه.

ويتعين على الطالب متابعة التعليمات التي تعلنها الكلية أو المعهد بشأن استكمال إجراءات القبول وتقديم المستندات المطلوبة وفتح ملف الطالب.

ويجب الالتزام بالمواعيد التي تحددها الجهات التعليمية لاستكمال إجراءات الالتحاق، استعدادا لبدء الدراسة بالعام الجامعي 2026-2027.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تأتي المرحلة الثالثة ضمن المراحل الأساسية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد، وتضم الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بها وفقا للقواعد والحدود التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد الانتهاء من تسجيل الرغبات وإجراء عمليات المراجعة والترشيح، تعلن النتيجة إلكترونيا ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، تمهيدا لاستكمال إجراءات القبول والالتحاق بالعام الجامعي الجدي

موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026 موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه موعد نتيجه تنسيق المرحله

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