نشأت الديهي يوجه عتابًا لهيئة التنسيق الحضاري بسبب تمثال نجيب محفوظ: "عيب وميصحش"

وجه الإعلامي نشأت الديهي، عتابًا إلى هيئة التنسيق الحضاري، بسبب ما وصفه بحصار الإعلانات لتمثال الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، المقام في منطقة جامعة الدول العربية.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن تمثال نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، أصبح محاصرًا بين لوحات الإعلانات، الأمر الذي يحجب التمثال ويؤثر على المشهد الحضاري للمنطقة.

وتساءل الديهي: "فين هيئة التنسيق الحضاري؟"، مؤكدًا أن وضع اللوحات الإعلانية بهذا الشكل أمام تمثال أحد أبرز رموز الأدب المصري والعربي أمر غير مقبول.

وأضاف أن الحفاظ على رموز مصر الثقافية والأدبية يجب أن يكون جزءً أساسيًا من مسؤولية الجهات المعنية بالتنسيق الحضاري، مشددًا على أن المشهد الحالي لا يليق بقيمة نجيب محفوظ ومكانته العالمية.

وقال: "نجيب محفوظ اللي حصل على جائزة نوبل للأدب تمثاله محصور بين الإعلانات، والله عيب وميصحش"، محذرًا من خطورة الاعتياد على المشاهد غير الحضارية، ومؤكدًا أن "أسوأ حاجة أن نعتاد أن نرى القبح".

وتابع أن مصر مطالبة بالحفاظ على رموزها وقادة الرأي والفكر فيها، متسائلًا عن سبب وضع الإعلانات في هذا الموقع تحديدًا، رغم وجود مساحات وأماكن أخرى يمكن استغلالها دعائيًا دون التأثير على قيمة المعالم والرموز الثقافية.

وأكد أن احترام الرموز المصرية ليس مجرد مسألة شكلية، وإنما يعكس مدى تقدير المجتمع والدولة لأصحاب الإسهامات الفكرية والأدبية الذين تركوا بصمة في تاريخ مصر والعالم.