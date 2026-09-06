نشأت الديهي: التعليم هو القاطرة المنقذةللمجتمع المصري.. وسفينة نوح لنا

أكد الإعلامي نشأت الديهى على أهمية التعليم، قائلًا: "التعليم ثم التعليم ثم التعليم.. لأننا أمة فقيرة فلا سعنا إلا أن ننفق على التعليم بسخاء، والتعليم هو القاطرة التي يمكن أن تنقذ المجتمع المصري، وهو سفينة نوح وهو المنقذ وهو الطريق الوحيد الذي يمكن أن ينقذ أمة من الفقر والحاجة والعوز ومن الأمية.

وأضاف نشأت الديهى خلال برنامج بالورقة والقلم عبر قناة “تن”: “وإحنا بنتكلم عن التعليم لازم نقول أنه في محاولات مصرية متعددة لإصلاح التعليم، فكل المحاولات السابقة لم تؤتي الثمار المرجوة بالشكل المخطط له، لانها كانت غير مكتملة”.

وتابع: عايزين نكمل محاولة واحدة، لأن احنا بنجيب خبراء من أعلى مكان في العالم من هارفرد إلى "أستاذ تبشيرة" بنجيبه في الآخر، كل واحدة عنده فكر، الفكرة أو الفكرة أو الرؤية أو الرؤى الموجودة لو كملت للآخر بصرف النظر موافقين أو مش موافقين هتجيب نتائج أفضل من أن احنا نعمل عملية بتر لكل التجارب.

ولفت إلى أن تجارب إصلاح التعليم تكررت على مدار سنوات، قائلًا: "تجارب تجارب تجارب تجارب ولا تكتمل تجربة واحدة"، مستشهدًا بمحاولات سابقة لإلغاء الصف السادس ثم إعادته، مؤكدًا ضرورة استكمال التجربة والوصول إلى نهاية الطريق المرسوم.

واستطرد: "دعونا نكمل التجربة، دعونا نصل إلى نهاية طريق مرسوم بالتأكيد لو اكتملت التجربة ستكون أفضل من كل التجارب السابقة التي لم تكن".

