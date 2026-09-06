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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والحدود القصوى للسحب، خاصة مع اعتماد العملاء بشكل متزايد على ماكينات الصراف الآلي في تنفيذ المعاملات البنكية اليومية.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

سواء لسحب الأموال أو الاستعلام عن الرصيد. يأتي ذلك بالتزامن مع متابعة العملاء لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وآخرها قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

وتختلف رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي وفقا للبنك المصدر للبطاقة والماكينة التي يجري من خلالها العميل المعاملة، إذ تظهر الرسوم بشكل أساسي عند استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر غير البنك الذي أصدر البطاقة.

ويحرص عملاء البنوك على معرفة قيمة الرسوم المقررة قبل تنفيذ عمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد، إلى جانب التعرف على الحدود القصوى التي تسمح بها البنوك للسحب من ماكينات ATM أو من خلال فروع البنوك.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وفي هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس 20 أغسطس 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، بينما استقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

ولا يرتبط قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر برسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي، حيث تخضع رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد للتعريفة المصرفية التي يحددها كل بنك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM

وتتفاوت رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينة صراف آلي إلى أخرى بحسب البنك ونوع العملية التي يجريها العميل، وتكون الرسوم أكثر وضوحا عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

وجاءت أبرز الرسوم المعلنة على النحو التالي.

البنك الأهلي المصري يفرض 5 جنيهات على السحب من ماكينة بنك آخر و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر يفرض 5 جنيهات على السحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة يفرض 5 جنيهات على السحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

البنك الزراعي المصري يفرض 5 جنيهات على السحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

البنك التجاري الدولي CIB يفرض 7 جنيهات على السحب من ماكينة بنك آخر بينما يتيح الاستعلام عن الرصيد مجانا.

كريدي أجريكول يفرض 6 جنيهات على السحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

مصرف أبوظبي الإسلامي يفرض 5 جنيهات على السحب بينما يتيح الاستعلام عن الرصيد مجانا.

HSBC يفرض 5 جنيهات على السحب بينما يتيح الاستعلام عن الرصيد مجانا.

QNB يفرض 5 جنيهات على السحب بينما يتيح الاستعلام عن الرصيد مجانا.

البنك العربي الأفريقي الدولي يفرض 5 جنيهات على السحب من ماكينة بنك آخر.

بنك الإمارات دبي الوطني يفرض 5 جنيهات على السحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

البنك المصري الخليجي يفرض 5 جنيهات على السحب.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

أهمية معرفة رسوم ATM قبل السحب

وتساعد معرفة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد العملاء على اختيار ماكينة الصراف الآلي المناسبة وتقليل تكلفة المعاملات البنكية، خاصة بالنسبة لمن يعتمدون بصورة متكررة على ماكينات البنوك المختلفة لإجراء عمليات السحب النقدي.

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