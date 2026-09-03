صرف صحي الإسكندرية تنظم حملة توعوية ضمن مبادرة حياة كريمة

نفذت الإدارة العامة للوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، حملة توعوية ميدانية بمركز ومدينة برج العرب، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار توجيهات المهندس سامي يوسف قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحرص الشركة على تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية.

ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن والسليم من المخلفات

وتضمنت الحملة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وضرورة ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والمرافق العامة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت الحملة تواصلًا مباشرًا مع أهالي المنطقة، للاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم وشكاواهم، والعمل على تعزيز جسور التواصل والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور المجتمعي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحرصها المستمر على نشر الثقافة البيئية وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة وصحة المجتمع.