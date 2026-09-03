محافظة الإسكندرية تعلن عن أماكن معارض بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن أماكن معارض بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بعدد من المواقع بمختلف أحياء المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسر السكندرية، تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وحرصًا على توفير احتياجات المواطنين من الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة.

تفاصيل المعارض

وتأتي إقامة هذه المعارض في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم المواطنين وتوفير السلع والمستلزمات الأساسية بالقرب من المناطق السكنية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتوفير احتياجات الطلاب استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتتوزع المعارض على عدد من المواقع نطاق حي المنتزه أول، بجوار مستشفى شرق المدينة، ونطاق حي المنتزه ثان مناطق العوايد أمام المطافي، والمندرة قبلي بشارع المهداوي، والمندرة قبلي بشارع النبوي المهندس، والمعمورة البلد بطوسون بشارع 25 المستشارين، بالإضافة إلى موقع بجوار مدخل الملاحة.

وفي نطاق حي شرق، تتضمن مواقع المعارض وحدة عبد اللاه، ومساكن شدس، وشارع أحمد أبو سليمان، أمام مؤسسة الغنيمي، وطريق المحمودية، ووحدة حجر النواتية، إلى جانب مواقع بجوار مركز شباب السيوف عند الجامع الكبير، وبجوار المدينة الجامعية وسكن الطالبات، وبجوار مركز شباب سموحة، وكليوباترا أمام محطة ترام كليوباترا حمامات، والمحمودية أمام شارع الزهور، وجراج البلدية.

كما تشمل مواقع المعارض نطاق حي الجمرك شارع عبد المنعم أمام سامي الصياد، و17 زاوية الأعرج المتفرع من شارع إسماعيل صبري، والحديقة خلف الجندي المجهول، وميدان المنشية، وأمام أسلحة فتح الله، فيما يقام معرض حي وسط بميدان الرصافة.

وفي نطاق حي غرب، تتواجد المعارض بمنطقة القباري بشارع الأمير لؤلؤ بجوار مسجد رشاد عثمان، وميدان الصينية، وأول عبد المنعم باللبان، وميدان البياصة، بينما تشمل مواقع حي العجمي طريق الإسكندرية–مطروح بجوار عمارة تأمينات الدخيلة، وبجوار مسجد الحديد والصلب بالبيطاش.

وفي حي أول العامرية، تتضمن المواقع العامرية بجوار مكتب النائب أمام المستشفى العام، والناصرية أمام محطة الأتوبيس، بالإضافة إلى إقامة معرض بمدينة برج العرب الجديدة أمام مدرسة الصنايع.

بالإضافة الى أسواق اليوم الواحد حي المنتزه أول سيدي بشر الترام – ميدان الفسحة، حي المنتزه ثان شارع جمال عبد الناصر – دوران المندرة، حي الجمرك ميدان المنشية ، حي العجمي أبو يوسف.

ومعرض «أهلاً مدارس» تقاطع شارع 30 مع شارع العاشر ،معرض «أهلاً مدارس» دوران مستشفى شرق المدينة سيدي بشر، معرض «أهلاً مدارس»العوايد ، معرض «أهلاً مدارس» أبو سليمان.

ومعارض أهلا مدارس بالمكتبات العامة “مكتبة كمال سعد المنشية ، محمد نجيب – سيدي بشر، العامرية – الطريق الصحراوي، مكتبة الصياد محطة مصر ، المنشية ، مكتبة العلم والإيمان المنشية ،مكتبة بلو ستار المنشية”.

بالإضافة للسلاسل التجارية "جملة ماركت راغب: بجوار مستشفى الجمهورية ، جملة ماركت الجمرك: وكالة الليمون بجوار قسم الجمرك ، روز جاردن: الكيلو 28 طريق الإسكندرية الصحراوي – أمام مرور مرغم ، بشاير الخير: محور التعمير – المفروزة غرب – قسم مينا البصل ، أسواق فتح الله جاردينيا ، الهانوفيل الأنفوشي.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن إقامة هذه المعارض تأتي في إطار جهودها المستمرة للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية في مختلف المناطق، بما يضمن سهولة الوصول إليها والاستعداد للعام الدراسي الجديد.