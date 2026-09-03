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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يقود مرحلة جديدة لإعداد خطة التنقل الحضري المستدام

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
أحمد بسيوني

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لاستكمال أعمال إعداد خطة التنقل الحضري المستدام بالمحافظة، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق والفريق الاستشاري المكون من مكتب لوجيت الاستشاري ومعهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، لمناقشة مخرجات التقرير التشخيصي لمنظومة النقل، ووضع الملامح الرئيسية للرؤية المستقبلية لشبكة النقل بالإسكندرية، بما يرسخ التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ويعزز كفاءة الحركة والتنقل، ويواكب احتياجات المحافظة وتوسعها العمراني خلال السنوات المقبلة.

مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، مؤكدًا أهمية وضع المشروع ضمن رؤية متكاملة لشبكة النقل المستقبلية بالإسكندرية، وربطه بمشروعات النقل الكبرى، وفي مقدمتها مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير»، بما يضمن تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وأكد المهندس أيمن عطية أن تطوير منظومة النقل لا يجب أن يقوم على تطوير وسيلة واحدة بمعزل عن باقي الوسائل، وإنما يستهدف إعادة هيكلة شبكة النقل بالكامل لتعمل في منظومة متكاملة، بحيث تقوم الأتوبيسات والميكروباصات بدور وسائل التغذية للمحاور ومحطات المترو والترام، بما يحقق سهولة انتقال المواطنين ويحد من الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة التنقل النشط، من خلال دعم حركة المشاة ودراسة إدخال وسائل مثل مشاركة الدراجات ضمن منظومة النقل، وربطها مستقبلًا بوسائل النقل الجماعي بما يخدم حركة الانتقال لمسافات قصيرة و«الميل الأخير»، إلى جانب توفير أماكن منظمة لانتظار الدراجات والدراجات النارية بما يحافظ على مسارات المشاة والمنحدرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض الفريق الاستشاري كذلك أعمال تحديث نموذج المحاكاة المرورية بالإسكندرية، من خلال إجراء عمليات حصر ميداني لحركة المركبات والركاب بعدد من النقاط والمحاور الرئيسية، وتحديث البيانات الأساسية التي بُني عليها النموذج السابق، بما يتناسب مع المتغيرات العمرانية والمرورية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الفريق أن النموذج المروري يمثل أداة تخطيطية تتيح محاكاة السيناريوهات المختلفة قبل تنفيذها على أرض الواقع، وقياس تأثير إغلاق أو تعديل أحد المحاور أو تغيير مسارات الحركة على باقي شبكة الطرق، بما يساعد في اتخاذ القرارات بناءً على بيانات وتحليلات دقيقة، مع العمل على نقل المعرفة وتدريب الكوادر الهندسية بالمحافظة على استخدام النموذج والاستفادة منه مستقبلًا.

كما وجه المحافظ بأهمية أن تراعي عملية تحديث النموذج معدلات النمو العمراني والسكاني المستقبلية حتى عام 2035، وعدم الاعتماد على نسب نمو ثابتة، خاصة في ظل التوسع العمراني وظهور مناطق سكنية وخدمية وتعليمية وصناعية جديدة، لاسيما بالمناطق الغربية من المحافظة ومحيط برج العرب والعامرية، بما يضمن أن تكون الخطة قادرة على استيعاب الاحتياجات المستقبلية.

وشدد على ضرورة دراسة تأثير أي تدخل مروري على الشبكة بالكامل، بحيث لا يؤدي حل مشكلة في أحد المواقع إلى خلق اختناق جديد في موقع آخر، مع الاعتماد على نماذج المحاكاة وتحليل حركة الدخول والخروج وحركة المشاة لاتخاذ القرارات الأكثر كفاءة.

وأكد المحافظ ضرورة أن تتحول خطة التنقل الحضري المستدام من مجرد دراسة إلى خارطة طريق تنفيذية واضحة تتضمن حزمة من المشروعات والتدخلات ذات الأولويات، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ومصادر التمويل، والمراحل الزمنية، بما يضمن إمكانية ترجمة مخرجات الدراسة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتستهدف خطة التنقل الحضري المستدام بالإسكندرية (SUMP) إعداد رؤية متكاملة لمنظومة النقل الحالية والمستقبلية، تحقق التكامل بين المترو والترام والأتوبيسات والميكروباصات ووسائل النقل المغذية والمشي والدراجات، وتدعم استخدام التكنولوجيا والبيانات في إدارة الحركة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنقل، ورفع مستويات السلامة، وتقليل الازدحام والانبعاثات، وتحسين جودة الحياة، ومواكبة النمو العمراني والسكاني المتوقع بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس باولو هويمانس، قائد الفريق الاستشاري، والدكتور أشرف حامد، خبير دولي لأنظمة النقل والتنقل النشط، والمهندس رفيق يني، مسؤول أول أنظمة النقل، والدكتورة سالي الديب، أستاذ مساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمنسق العام للمشروع بالإسكندرية، والمهندس السيد ريان رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية، والمهندس سامي قنديل رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والمقدم آسر قاسم، مرور الإسكندرية، والمهندسة هند مصطفى، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، والسادة رؤساء الأحياء.

الإسكندرية محافظ الإسكندرية أيمن عطية الهيئة القومية الفريق الاستشاري

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