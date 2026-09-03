قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن يفحص فيديو دهس فتاة على يد سائق توصيل بعد خلاف على مكان النزول
تسليم شهادات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. الأسبوع المقبل
الحكومة توافق على 11 قرارا مهما اليوم.. إليك التفاصيل
نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء تفسد وجبة طفلك في المدرسة .. لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟
صحيفة صينية: زيارة "شي" لمصر تهدف لإيجاد طرق بديلة للالتفاف على الرسوم الجمركية
البرلمان العربي يعزي مصر والأردن في ضحايا حادث جنوب سيناء
سفينة غارقة .. كنز غير متوقع علي عمق 1500 متر بخليج المكسيك
جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال
القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك
سحب تشغيلة دواء شهيرة لعلاج الاكتئاب .. تحذير عاجل للمواطنين
إيران تحذر واشنطن من هجوم إسرائيلي على موقع لحزب الله في جنوب لبنان
محافظ جنوب سيناء يتابع مُصابي حادث أتوبيس نويبع واستعدادات تسليم 22 جثمانًا لذويهم .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات

الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات
الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم /الخميس/، مدعومة باستمرار ضيق المعروض وتحسن نسبي في شهية المستثمرين للمخاطر، في وقت ظلت فيه مخزونات المعدن في بورصة لندن قرب أدنى مستوياتها في نحو 36 عاماً.

وصعد عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.3% إلى 3,293.5 دولار للطن، بعدما لامس في وقت سابق 3,306.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أغسطس الماضى.

وفي الصين، ارتفع العقد الأكثر تداولاً للألومنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 1.08% إلى 24,320 يواناً للطن.

وتلقى المعدن دعماً من تراجع المخزونات الفعلية، وتوقعات تحسن موسمي في الطلب الصيني، إلى جانب محدودية نمو الإمدادات. ورغم توقعات بعودة جزء من إنتاج كبار المنتجين في الشرق الأوسط، لا يزال محللون يرجحون أن يسجل سوق الألومنيوم عجزاً في المعروض خلال العام الجاري.

كما ساعد تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.13% في دعم أسعار المعادن الأساسية، إذ يجعل ضعف العملة الأميركية السلع المسعرة بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي بقية المعادن، ارتفع النحاس في بورصة لندن 0.14%، كما زاد الزنك 0.36%، بينما صعد القصدير 0.69%. وتلقت الأسواق بعض الدعم أيضاً من تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 62 بالمائة، مقابل 67% في بداية الأسبوع، إذ تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الطلب على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

ارتفعت أسعار الألومنيوم استمرار ضيق المعروض تحسن نسبي في شهية المستثمرين للمخاطر مخزونات المعدن في بورصة لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات

الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات

الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات

الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات

شريف الجبلي

جمعية رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار وإدارة الثروات بين مصر وموريشيوس

بالصور

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد