تحرير محاضر لمخالفات بالأسواق والمخابز والأنشطة التجارية في حملات مشتركة ببني سويف

نفذت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري والوحدات المحلية ومكاتب مراقبة الأغذية، حملات ميدانية مكثفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المخابز البلدية والهايبر ماركت ومحال الجزارة، وأسفرت عن رصد وتحرير محاضر لمخالفات متنوعة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية، والتأكد من جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب التقرير _الذي عرضه مدير إدارة المتابعة الدكتور أشرف حماد_ فقد تم المرور على عدد من المخابز البلدية بمناطق الغمراوي والدهشوري والرحبة والحمرايا شرق النيل، نطاق مركز ومدينة بني سويف، حيث تبين مطابقة جودة الخبز للمواصفات وسلامة تخزين الدقيق بعدد من المخابز، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات شملت عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، ونقص وزن رغيف الخبز، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود سجل زيارات بأحد المخابز. كما شملت الحملة المرور على أحد الهايبر ماركت بمنطقة الحمرايا، حيث تم رصد عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ووجود طفايات حريق منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة الواسطى، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بأحد محال الجزارة وأحد مصانع الحلويات، كما تم ضبط مخبز سياحي بإفوة يعمل دون ترخيص، والتحفظ على 10 أجولة من الدقيق الفاخر استخراج 72%، زنة الجوال 50 كجم، بإجمالي نصف طن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الهايبر ماركت بمدينة الواسطى، شملت منتجات متنوعة من البسطرمة والجبن الرومي والمشروبات والمقرمشات والتوابل والبقوليات والصلصات والطحينة ومنتجات الألبان وغيرها، إلى جانب رصد مخالفات لاشتراطات الحماية المدنية ووجود طفايات حريق منتهية الصلاحية،وتم ضبط كميات أخرى من الشيكولاتة والجبن الرومي ومنتجات الكيك وزيوت الطعام منتهية الصلاحية بأحد الهايبر ماركت بالمدينة، وثبت بالفحص عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. وشملت الحملات كذلك المرور على أحد محال الجزارة بقرية جزيرة المساعدة، حيث تبين عدم تغطية اللحوم، وتم التعامل مع المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي مركز ومدينة ببا، نفذت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة تموين ببا والوحدة المحلية لمجلس قروي طنسا بني مالو، حملة ميدانية استجابة لشكوى بشأن وجود مصنع غير مرخص لتدوير زيت الطعام المستخدم وإعادة بيعه بقرية الضباعنة. وبالانتقال والمعاينة على الطبيعة، تبين صحة الشكوى، حيث عثرت اللجنة داخل أحد المنازل على كمية كبيرة من زيت الطعام المستخدم تقدر بنحو 12 جركن بلاستيك، إلى جانب خزان كبير لتعبئة الجراكن وميزان، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة اللجنة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.