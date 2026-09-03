تكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات ورفع كفاءة الخدمات بمراكز ومدن بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتجميل، ورفع المخلفات، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة والطرق، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية، وذلك في إطار العمل المستمر لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بمختلف أنحاء المحافظة.

وتابع مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، سير العمل بالمركز التكنولوجي، واستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن ملفات التصالح، حيث قام بالرد عليها والعمل على حلها في حينه، موجهًا العاملين بالمركز بضرورة الإسراع في إنهاء معاملات المواطنين وتيسير الإجراءات، كما تابع رئيس المركز الإجراءات التنظيمية لتنفيذ التدريب الخاص بـ«السلامة واليقظة الدوائية» للأطباء والصيادلة، والذي تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وكيفية اختيار الأدوية. وفي ملف مواجهة التعديات، تم تنفيذ أعمال إزالة لحالات تعدٍ بدائرة الوحدات المحلية وكذلك مدينة الفشن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فيما استجابت الوحدة المحلية لقرية الفنت لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود مياه مجهولة المصدر، حيث تم تنفيذ أعمال كسح لخزانات المنازل بالمنطقة.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم رئيس المركز، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالمدينة وقرية الشناوية، شملت شارع الجيش، وشارعي المصرف القبلي والبحري، وطريق الصحارة، ومنطقة المعهد الديني بالشناوية، وشارع بورسعيد، وشارع أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، ومنطقة السبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا بالمدينة، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي. وفي قرية أشمنت، تم تنفيذ إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقرية والتوابع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات، كما تم المرور على الوحدة الصحية لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء بها.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تواصلت أعمال النظافة ورفع كفاءة الخدمات، حيث تابع رئيس المركز أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، ومنها شارع التحرير، وشارع الشباب، وشارع مستشفى المودة، ومنطقة الدريسة، وشارع الحدادين، وشارع كزبلانك، وشارع الإدارة التعليمية، وشارع المدارس، وشارع 11، وشارع حيدر، وشارع خلف الاستراحة، إلى جانب تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 60 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما تابع أعمال الأقسام داخل الوحدة المحلية للاطمئنان على انتظام سير العمل. وعلى مستوى القرى، نفذت الوحدة المحلية لقرية قمبش أعمال نظافة وتمهيد لطريق طراد النيل بكفر ناصر بالوحدة المحلية لجزيرة ببا، كما شهدت قرية سدس حملة نظافة بعدد من مناطق القرية والمدخل البحري، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية صفط راشين أعمال نظافة بمدخل القرية الشرقي وشارع النقطة والشارع الرئيسي، إلى جانب سحب المياه من شوارع القرية.

وفي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة، شملت شارع 17 ببني سويف الجديدة، وشارع صلاح سالم، ومنطقة العميا، وخلف الشرطة العسكرية، وشارع عبد السلام عارف، والمدخل القبلي، وميدان المديرية، وشارع أحمد عرابي، وشارع حلمي الملط، وشارع حاتم رشدي، ومنطقة الروضة، كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تقليم الأشجار بمدرسة علية ومدرسة الناصر الابتدائية. وتواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية، من خلال رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق مدخل قرية تزمنت الشرقية وخلف الجمعية الزراعية بتزمنت، والطريق السريع بني سويف ـ ببا، وطريق إهناسيا، وطريق عجرة ودائري بني هارون، إلى جانب قرى الجلابية، وعزبة سليمان أبو علي، والزرابي، ودموشيا، وبني عفان، وبلفيا. كما تم إزالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية الحمرايا ، وإزالة حالات تعدٍ بعزبة سليمان أبو علي بتزمنت الشرقية، فضلًا عن كسح وشفط المياه الجوفية بقرية النور بالعلامة، وإصلاح وتسليك أعطال بمساكن التبة وأغصان الزيتون، وإزالة كشك مخالف ببياض العرب. وفي ملف الإنارة، تم صيانة كشافات قرية الزرابي وتركيب كشافات جديدة، إلى جانب صيانة لمبات الإنارة لأعمدة الكهرباء وتركيب كشافات إضاءة بقرية بياض العرب.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية وفقًا لخطة الترشيد، مع تكثيف المرور الميداني لوقف أي تعديات. حيث قام مجلس قروي بدهل بجمع ورفع القمامة من المنازل بقرية العساكرة ومنشأة أبو مليح، وتحرير محاضر بيئة وإنذارين لإشغال الطريق، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بقرية بني حلة بطريق الجسر، وإزالة حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية. وفي مجلس قروي الشنطور، تمت متابعة إصلاح عطل بخط مياه بطريق عزبة خطاب، والاستجابة لمطلب المواطنين بكسح الخزانات بقرية سربو، إلى جانب نظافة طريق مدخل الشنطور القبلي وصيانة أعمدة الإنارة بطريق القرية، مع إزالة حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية. كما قام مجلس قروي مازورة بجمع ورفع القمامة من المنازل بمازورة والبلهاسي وتحرير محضري بيئة ومحضري إشغال، وصيانة أعمدة الكوم الأحمر، بالتزامن مع إزالة حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية. وفي مجلس قروي دشطوط، تواصلت متابعة سيارات النظافة وجمع القمامة من المنازل، فيما تم إزالة حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص. كما تواصل العمل بالمركز التكنولوجي، خاصة ملفات التصالح في مخالفات البناء، حيث التقى رئيس المركز بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم،، بالتوازي مع استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمدينة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تمت متابعة رفع الإشغالات المخالفة بشارع المرور وشارع جمال عبدالناصر وشارع ترعة السلطاني ومحيط مستشفى إهناسيا التخصصي، مع التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة، إلى جانب متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة. كما نفذت الوحدة المحلية بننا أعمال نظافة وتمشيط بمحيط المدارس ومعهد ننا الأزهري، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. وتواصلت أعمال تمهيد وتوسعة ونظافة الطرق العامة ورفع المخلفات على جانبي الطرق وتوريدها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، حيث تم تمهيد طريق قاي ـ المعصرة، وطريق قاي ـ بني سويف، ومحيط المدرسة الثانوية بقاي، كما تم رفع تراكمات ومخلفات صلبة من أرض السجلة بمدخل قرية النويرة وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة عامة بجوار محطة معالجة عبدالصمد، وتمشيط وتسوية الطريق الرئيسي بمدخل قرية عبدالصمد.