التأمين الصحي ببني سويف: بدء العمل بالفترة المسائية لخدمة المنتفعين

حرصاً من إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ،على تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الطبية والإدارية، وتسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، فقد تقرر بدء العمل بالفترة المسائية باللجنة الطبية اعتباراً من الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، بما يتيح للمنتفعين الاستفادة من الخدمات المقدمة خلال هذه الفترة.

وأوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الخدمات المُتاحة خلال تلك الفترة ، تشمل (تقرير الحالة، استقبال طلبات الإجازات، إجراء تحليل المخدرات) ، مضيفا أن إتاحة العمل بالفترة المسائية تأتي ضمن جهود الفرع لتطوير آليات تقديم الخدمة، والاستجابة لاحتياجات المنتفعين، وتوفير المزيد من التيسيرات بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق رضاهم.

كما أوضحت اللجنة أنه بالنسبة لمن يرغب في تقريب موعد الكشف لحالات العجز خلال الفترة المسائية، يمكنه التوجه إلى ( مدير عام اللجنة، المدير المالي والإداري، مسؤول قسم العجز باللجنة).