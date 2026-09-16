مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة

​أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة.

وأكد البديوي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن هذا العمل الآثم يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وتجاوزا لكل الخطوط والحدود، وانتهاكا صارخا لحرمة أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين، وأن هذه الاعتداءات نحو مكة المكرمة يكشف مجددا عن نهج متطرف لا يقيم وزنا لحرمة المقدسات ولا لأمن المدنيين، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا ورادعًا يضع حدا لهذه الانتهاكات ويحاسب المسؤولين عنها، حسبما ذكر بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس.

وشدد البديوي على أن المساس بمكة المكرمة وحرمتها وأمنها ليس اعتداء على المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما استفزاز بالغ الخطورة لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن استهداف المقدسات يمثل مستوى خطيرا من التصعيد لا يمكن التساهل معه.

وأكد وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب السعودية، مشيرا إلى أن أمن المملكة وأمن مقدساتها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، مجددا الدعم الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.