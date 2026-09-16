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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء شديدة الحرارة في عدد من المناطق، وفقًا لما كشفه الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

37 درجة في القاهرة و45 بجنوب الصعيد

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد نحو 45 درجة في الظل.

حالة الطقس غدا

وأشار إلى أن خرائط الطقس تشير إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تقارب 20%، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

نشاط للرياح وأتربة على بعض المناطق

وأضاف عضو هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة في عدد من الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في مصر

وأوضح أن درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انكسارًا وتحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح وانخفاض معدلات الرطوبة.

وأشار إلى أن هذه التغيرات الجوية من شأنها أن تؤدي إلى تحسن الأجواء تدريجيًا، مقارنة بالارتفاعات الحالية في درجات الحرارة، خاصة مع تراجع نسب الرطوبة ونشاط الرياح.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

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