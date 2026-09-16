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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

بورصة قطر
بورصة قطر
أ ش أ

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 135.99 نقطة، ما يعادل نسبة 1.39 في المئة، ليبلغ مستوى 9637.76 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم خلال الجلسة تداول 148 مليونا و534 ألفا و234 سهما، بقيمة 359 مليونا و708 آلاف و124.974 ريال، عبر تنفيذ 22232 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 45 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582 مليارا و708 ملايين و891 ألفا و276.390 ريال، مقارنة بـ 589 مليارا و654 مليونا و687 ألفا و654.656 ريال في الجلسة السابقة.

ر بورصة قطر تداولات اليوم منخفضا

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