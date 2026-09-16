بطاقة التموين في خطر؟.. حالات توقف الدعم نهائيًا ومتى يمكن استعادته

تخضع بطاقات التموين خلال الفترة الحالية لعمليات مراجعة وتدقيق للبيانات، بهدف التأكد من استمرار استحقاق المواطنين للدعم التمويني، في ضوء البيانات والمؤشرات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

وقد ينتج عن عمليات المراجعة وقف بعض البطاقات عند وجود بيانات تحتاج إلى التحقق، بينما يختلف الإجراء المتخذ بحسب طبيعة الحالة؛ فهناك مخالفات يمكن إنهاؤها وإعادة تفعيل البطاقة بعدها، في حين قد ينتهي الأمر بوقف الدعم نهائيًا عند ثبوت عدم استحقاقه.

ماذا يحدث عند الاشتباه في امتلاك عقار؟

تعد بيانات الملكية العقارية من ضمن البيانات التي قد تخضع للفحص عند مراجعة موقف بعض المستفيدين، وفي حال ظهور بيانات عن امتلاك عقار أو وحدة سكنية مرتفعة المستوى، يمكن لصاحب البطاقة إثبات موقفه بالمستندات الرسمية.

وفي حال عدم امتلاك المواطن للعقار محل الاستعلام، يمكنه الحصول على إفادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبت عدم وجود ملكية له للوحدة أو العقار محل الفحص.

ويتم تقديم الإفادة إلى الجهة المختصة ضمن المستندات اللازمة لإعادة دراسة موقف البطاقة، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن استمرار الوقف أو إعادة التفعيل.

حالات وقف بطاقة التموين نهائيًا

يتم وقف بطاقة التموين نهائيًا في الحالات التي يثبت فيها عدم انطباق شروط استحقاق الدعم على المواطن، وفقًا للبيانات والضوابط التي تعتمدها الجهات المختصة.

ومن بين المؤشرات التي يتم فحصها امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، وكذلك استيراد سيارات من الخارج.

وتشمل المؤشرات أيضًا الإقامة في وحدات أو تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات مدارس دولية أو بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالنشاط.

كما تضم حالات الفحص سداد الرسوم الجمركية الخاصة بعمليات الاستيراد أو التصدير، فضلًا عن امتلاك مساحات من الأراضي الزراعية تزيد على 10 أفدنة.

متى يكون وقف بطاقة التموين مؤقتًا؟

ولا تعني كل أسباب وقف البطاقة إلغاءها بشكل نهائي، إذ توجد مخالفات يتم بسببها تعليق صرف الدعم مؤقتًا لحين تصحيح الوضع القانوني.

ومن أبرز هذه الحالات مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وسرقة التيار الكهربائي، إلى جانب بعض الحالات المتعلقة بصرف معاشات دون استحقاق.

ويظل الوقف المؤقت قائمًا إلى أن ينتهي سبب المخالفة، ويمكن للمواطن بعد ذلك تقديم المستندات التي تثبت إزالة المخالفة أو إتمام التصالح، بحسب الحالة.

كيفية استعادة بطاقة التموين بعد وقفها

يمكن للمواطن الذي توقفت بطاقته التقدم لإعادة فحص موقفه، شريطة تقديم المستندات التي تثبت عدم صحة سبب الوقف أو انتهاء المخالفة التي ترتب عليها تعليق البطاقة.

وتختلف المستندات المطلوبة حسب سبب الإيقاف؛ فقد يحتاج المواطن إلى تقديم شهادة تصالح، أو مستند رسمي يثبت إزالة المخالفة، أو إفادة من الجهة الحكومية المختصة تؤكد عدم امتلاكه للعقار محل الاستعلام.

وبعد تقديم المستندات، يتم تسجيل الشكوى ومنح المواطن رقمًا لمتابعة طلبه ونتيجة إعادة الفحص.

كما يمكن متابعة موقف الشكوى من خلال الخط الساخن لوزارة التموين على رقم 19959، لحين انتهاء الجهات المختصة من مراجعة الحالة وإصدار القرار بشأن البطاقة.

وتأتي مراجعة بيانات بطاقات التموين في إطار فحص موقف المستفيدين والتأكد من استمرار انطباق شروط استحقاق الدعم، مع اختلاف الإجراءات المتخذة بحسب طبيعة الحالة ونتائج مراجعة البيانات والمستندات المقدمة من المواطن.