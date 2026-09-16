بعد وعكة صحية.. عودة موهبة دورتموند إلى التدريبات

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن عودة لاعب خط الوسط، كونستانتينوس كاريتساس (18 عاماً)، إلى التدريبات بعد مرور ما يزيد قليلاً عن أسبوع على سقوطه أرضاً إثر وعكة صحية مقلقة خلال ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا.

وكان كاريتساس مرر الكرة لأحد زملائه ثم أشار للحكم بأنه يعاني من مشكلة، قبل أن يجلس على العشب خلال المباراة التي انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 3-2 على فياريال في 8 سبتمبر.

وقد بدا متأثراً للغاية وذرف الدموع أثناء نقله على محفة طبية للاشتباه في إصابته بمشاكل في الدورة الدموية، حيث نُقل إلى المستشفى وبقي فيه معظم أيام الأسبوع الماضي.

تعليق دورتموند

وقال دورتموند: "عاد كونستانتينوس كاريتساس إلى تدريبات الفريق اعتباراً من يوم الأربعاء، وذلك بعد خضوعه لجلسات تدريبية فردية في بداية الأسبوع. لقد كانت هذه أول حصة تدريبية جماعية له مع زملائه منذ خروجه من الملعب بسبب مشاكل في الدورة الدموية خلال المباراة ضد فياريال".

ولم يحدد دورتموند طبيعة التشخيص الطبي لحالة كاريتساس -الذي انضم للفريق قادماً من نادي جينك مقابل مبلغ قُدّر بـ 34.6 مليون دولار الشهر الماضي- كما لم يوضح النادي ما إذا كان اللاعب سيكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت ضد شتوتغارت ضمن منافسات الدوري الألماني (البوندسليجا).

يلعب كاريتساس دولياً لصالح اليونان لكنه وُلد في بلجيكا، حيث أشارت تقارير إعلامية محلية هناك إلى احتمالية أن يكون الجفاف أحد العوامل المسببة للوعكة.

وقال اللاعب في مقطع فيديو سُجل أثناء زيارته لناديه السابق "جينك" ونُشر يوم الاثنين على منصة "إكس": "أنا بحالة جيدة جداً. لقد أجرينا كافة الفحوصات وكل شيء على ما يرام. أحتاج فقط إلى التأقلم قليلاً مع كثافة التدريبات، لكن ذلك سيأتي مع مرور الوقت".