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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يراقب جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند

جريجور كوبيل
جريجور كوبيل
أ ش أ

يراقب نادي ريال مدريد حارس مرمى بوروسيا دورتموند، جريجور كوبيل، في ظل بحثه عن خياراته على المدى الطويل، وفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية. وقد يصبح الحارس البالغ من العمر 28 عامًا هدفًا لريال مدريد، حال فشل المفاوضات بشأن تجديد عقد تيبو كورتوا.

,عُرض كوبيل على ريال مدريد في الماضي، ولا يزال قسم الاستقطاب بالنادي يتابع عن كثب مستواه. ويُنظر إلى الحارس السويسري باعتباره أحد أفضل حراس المرمى في أوروبا، كما يظل الحارس الأساسي لبوروسيا دورتموند.

كان الدولي السويسري قد أثار اهتمامًا كبيرًا من جانب أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، لكنه اختار البقاء مع دورتموند.

ويرتبط كوبيل بعقد مع دورتموند حتى يونيو 2028، رغم رغبة النادي الألماني في تمديد تعاقده. وخاض الحارس 221 مباراة رسمية مع بوروسيا دورتموند، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 72 مباراة.

نادي ريال مدريد حارس مرمى بوروسيا دورتموند جريجور كوبيل

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