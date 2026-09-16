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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. عيار 21 يتراجع 15 جنيهًا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مقارنة بمستوياتها في التعاملات الصباحية، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا ليسجل 6330 جنيهًا للبيع، مقابل 6345 جنيهًا بنهاية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلي سعر نحو 7235 جنيهًا للبيع و7175 جنيهًا للشراء.

 بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6330 جنيهًا للبيع و6280 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5425 جنيهًا للبيع و5385 جنيهًا للشراء.

 في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4220 جنيهًا للبيع و4185 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر 

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50640 جنيهًا للبيع و50240 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية محليا 

 بينما سجلت الأونصة الذهبية محليًا نحو 225010 جنيهات للبيع و223235 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة في البورصة العالمية اليوم الأربعاء 

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4336.7 دولارًا.

سعر دولار الصاغة اليوم 

وتداول سعر دولار الصاغة 51.89 جنيه، مقارنة بنحو 51.94 جنيه في البنك.

اختلاف أسعار الذهب اليوم

وتختلف أسعار الذهب المعلنة من محل صاغة إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، كما تتغير الأسعار لحظيًا مع تحركات الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.

ارتفاع عالمي ومحلي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 

وشهدت سعر الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التداولات في البورصة العالمية ارتفاعا في سعر الأوقية بنحو 41 دولارا لتسجل الآن 4336 دولار مقارنة 4295 دولار مستهل التداول، واثر هذا الارتفاع العالمي علي سعر المعدن الأصفر في السوق المصرية ليسجل متوسط زيادة في الجرام الواحد 70 جنيها.

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