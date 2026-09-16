قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي
مفتي الجمهورية يتسلم دعوة من مبعوث وزير الشئون الدينية الإندونيسي لحضور مؤتمر دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لبيع الخشب.. موظف يخدع تاجرا وعاملا في واقعة أشجار مدرسة الصنايع بالمحلة

مذبحة الأشجار بشوارع المحلة
مذبحة الأشجار بشوارع المحلة
الغربية أحمد علي

كشفت مصادر نيابية بجهات التحقيق بنيابة ثان المحلة في محافظة الغربية اليوم عن تورط موظف بحي أول المحلة في خداع تاجر أخشاب وعامل بصدور قرار إداري بإزالة الأشجار بمحيط مدرسة الصنايع لارتكاب جريمته في تقطيع الأشجار بجوار سور مدرسة الصنايع بمنطقة محب .

تفاصيل التحقيقات 


وأفادت مصادر نيابية عن ورود تحريات مباحث الأموال العامة عن سوء نية الموظف في الاستيلاء علي 3 آلاف جنيه لبيع الأخشاب بدعوي إيداعها في خزينة حي اول المحلة فضلا عن خداعه باقي أطراف الواقعة وثبوت حسن نواياهم وإخلاء سبيلهما من ديوان قسم شرطة أول المحلة.

قرار عاجل من النيابة 

وكان رئيس نيابة أول المحلة قرر  حبس"ع.ا" 52 سنة في واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل تاجر الأخشاب والعامل عقب ورود تحريات الأموال العامة بحسن نواياهم بالواقعة لحين سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

في المقابل كشف الرفاعي غدية محامي الدفاع عن تاجر الأخشاب أن موكله لم يكن يعلم بحقيقة واقعة مذبحة الأشجار لافتا بقوله :"التاجر اشتري الاخشاب بماله الحلال والموظف خدعه واستعان بالعامل للتنفيذ جريمته بدعوي توريد مبالغ البيع بالخزينة الدولة ".

ضبط المتهمين الثلاثة 

وكان مسئول أمني بالغربية كشف عن ضبط ثلاثة من مرتكبي واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة المحلة الصناعية بنطاق حي اول المحلة.


وكشف المسئول الأمني أن مرتكب الواقعة تاجر شهير متخصص في تجارة الاخشاب وصناعة الفحم فضلا عن اتفاق موظف بالمعاش بالمحليات وعامل خفير بأحد العمارات لارتكاب الواقعة وبيع الاخشاب مقابل مبالغ مالية .

فتح باب التحقيق 


من جانبه أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قطع أشجار بمحيط مدرسة صناعية بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .

تفريغ كاميرات مراقبه 


كما وجهت جهات التحقيق بسرعه استجواب  المتهمين بارتكاب الواقعة وسرعة تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان  المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة تقدم خلال الساعات الأخيرة ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول يتهم فيه مجهولون بقطع أشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب مناشدا الجهات الأمنية بسرعه ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل القصة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة العقيد خالد عامر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده عقب إخطار مسئولي حي اول المحلة بتعرض أشجار تاريخية يعود عمرها الزمني لأكثر من 50 سنة للقطع وحملها علي سيارات نقل والفرار من محيط مجمع مدرسة الصنايع بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

فريق بحث جنائي 


وشكل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين مذبحة أشجار حبس موظف حي اول المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

عبد الستار صبري

عبد الستار صبري يرحب بجهاد أيمن ورضا بابكر لاعبي سانتوس البرازيلي وأيندهوفن الهولندي

الزمالك

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

حمزة علاء

عبدالناصر زيدان: حمزة علاء طلب فرصة من عموتة.. والحارس يشارك أمام بترول أسيوط

بالصور

بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد