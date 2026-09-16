لبيع الخشب.. موظف يخدع تاجرا وعاملا في واقعة أشجار مدرسة الصنايع بالمحلة

كشفت مصادر نيابية بجهات التحقيق بنيابة ثان المحلة في محافظة الغربية اليوم عن تورط موظف بحي أول المحلة في خداع تاجر أخشاب وعامل بصدور قرار إداري بإزالة الأشجار بمحيط مدرسة الصنايع لارتكاب جريمته في تقطيع الأشجار بجوار سور مدرسة الصنايع بمنطقة محب .

تفاصيل التحقيقات



وأفادت مصادر نيابية عن ورود تحريات مباحث الأموال العامة عن سوء نية الموظف في الاستيلاء علي 3 آلاف جنيه لبيع الأخشاب بدعوي إيداعها في خزينة حي اول المحلة فضلا عن خداعه باقي أطراف الواقعة وثبوت حسن نواياهم وإخلاء سبيلهما من ديوان قسم شرطة أول المحلة.

قرار عاجل من النيابة

وكان رئيس نيابة أول المحلة قرر حبس"ع.ا" 52 سنة في واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل تاجر الأخشاب والعامل عقب ورود تحريات الأموال العامة بحسن نواياهم بالواقعة لحين سماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

في المقابل كشف الرفاعي غدية محامي الدفاع عن تاجر الأخشاب أن موكله لم يكن يعلم بحقيقة واقعة مذبحة الأشجار لافتا بقوله :"التاجر اشتري الاخشاب بماله الحلال والموظف خدعه واستعان بالعامل للتنفيذ جريمته بدعوي توريد مبالغ البيع بالخزينة الدولة ".

ضبط المتهمين الثلاثة

وكان مسئول أمني بالغربية كشف عن ضبط ثلاثة من مرتكبي واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة المحلة الصناعية بنطاق حي اول المحلة.



وكشف المسئول الأمني أن مرتكب الواقعة تاجر شهير متخصص في تجارة الاخشاب وصناعة الفحم فضلا عن اتفاق موظف بالمعاش بالمحليات وعامل خفير بأحد العمارات لارتكاب الواقعة وبيع الاخشاب مقابل مبالغ مالية .

فتح باب التحقيق



من جانبه أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قطع أشجار بمحيط مدرسة صناعية بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .

تفريغ كاميرات مراقبه



كما وجهت جهات التحقيق بسرعه استجواب المتهمين بارتكاب الواقعة وسرعة تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة تقدم خلال الساعات الأخيرة ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول يتهم فيه مجهولون بقطع أشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب مناشدا الجهات الأمنية بسرعه ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل القصة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة العقيد خالد عامر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده عقب إخطار مسئولي حي اول المحلة بتعرض أشجار تاريخية يعود عمرها الزمني لأكثر من 50 سنة للقطع وحملها علي سيارات نقل والفرار من محيط مجمع مدرسة الصنايع بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

فريق بحث جنائي



وشكل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.